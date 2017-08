Jucăriile din SUA și Europa – „sperietori” în mass-media rusească



Tweet



Tweet

Posturile de televiziune din Federația Rusă au declanșat un adevărat „război mediatic” împotriva jucăriilor din Europa și Statele Unite ale Americii (SUA). Potrivit jurnaliștilor ruși, multe dintre aceste jucării au efecte negative asupra copiilor și adolescenților: ar provoca agresivitate și chiar sunt instrumente folosite de opoziția din Rusia pentru a atrage simpatizanți. Un subiect foarte mediatizat de presa rusă este cel al fidget-spinner-ului (dispozitiv similar unui titirez, cu trei sau mai multe petale), jucărie inventată în anii ’90 de către cercetătoarea americană Catherine Hettinger, fiind conceput ca un instrument antistres. Deja de jumătate de an, televiziunile rusești mediatizează intens „pericolul” spinner-ului pentru utilizatori, pe motiv că acesta le distrage atenția copiilor și adolescenților. Politizarea spinner-ului La mijlocul lunii iunie curent, postul TV Rossia 24 a difuzat reportajul „Спиннер: лекарство от стресса, способ обогатиться и игрушка оппозиционеров” (în traducere: „Spinner-ul: remediu pentru stres, o modalitate de a te îmbogăți și jucăria opoziției”), în care se afirmă că această jucărie nu are efecte terapeutice ci este folosită ca o metodă de îmbogățire. Totodată, în reportaj se menționează că jucăria a fost văzută de mai multe ori la membrii opoziției din Rusia și că spinner-ul este, de fapt, strâns legat de activismul politic din această ţară. Jurnalistul a argumentat că spinnere se vindeau activ la protestul anticorupție desfășurat în câteva orașe din Rusia, la 12 iunie curent. Reamintim că Alexei Navalnîi, unul din liderii opoziției din Rusia, a fost condamnat la 30 de zile de închisoare pentru organizarea manifestațiilor anticorupție neautorizate. Despre „pericolul” acestei jucării a relatat într-un reportaj şi postul de televiziune REN TV, iar autorii reportajului afirmă că acest dispozitiv a reușit, într-un timp foarte scurt, să domine atât copiii, cât și adulții. „Spinner-ul, boicotat în SUA și Ucraina” „Războiul mediatic” împotriva spinner-ului a continuat și în luna iulie. TV Rossia 24 a difuzat un reportaj intitulat „Спиннеры: играть или не играть” (în traducere: „Spinnerele: să joci sau să nu joci”), în care autorii vorbesc despre impactul negativ al acestui dispozitiv care ar răni copiii. Se precizează că în unele școli din SUA și Ucraina aceste dispozitive au fost interzise. „În multe școli americane s-a declarat boicot jucăriilor, deoarece distrag elevii, iar în orașul ucrainean Ivano-Frankovsk (n.r: situat în Vestul Ucrainei), în general s-a interzis vânzarea acestora, pentru că jucăria e prea periculoasă”. Jurnalista afirmă în reportaj că „spinner-mania” ar fi început la sfârșit de aprilie în SUA, iar „epidemia a venit în Rusia mai târziu, la sfârșitul primăverii curente”. Într-adevăr, în unele școli din câteva state americane și din Marea Britanie acest dispozitiv a fost interzis, deoarece copiii se joacă la orele de studii și nu sunt atenți la lecții. Unele surse de informare din Ucraina menționează, însă, că autoritățile din Ivano-Frankovsk au interzis comercializarea doar a unui singur model de spinner (COLOR SPIN LED CS5555 SYM0024) care este produs în China și poate fi ușor dezmembrat, iar piesele mărunte ar putea fi înghițite de copiii mici. Spinner-ul a intrat și în atenția autorităților centrale din Federația Rusă. Luna trecută, Rospotrebnadzor (Serviciul federal pentru supravegherea în domeniul protecției drepturilor consumatorilor și bunăstării populației) a emis un comunicat de presă în care atenționează adulții să fie mai precauți atunci când copiii lor se joacă cu astfel de dispozitive, fără a menționa care este pericolul real al acestor jucării: ”Având în vedere îngrijorarea părinților și a pedagogilor, Rospotrebnadzor, împreună cu organizațiile de cercetare în domeniul sănătății copilului și adolescentului, va examina impactul spinner-ului asupra sănătății copiilor, inclusiv posibilele consecințe negative”, se spune în comunicatul acestui Serviciu federal. Jucăriie europene versus pistolul din lemn și păpușa „Matrioșka” Spinner-ul nu este unica jucărie din Vest, utilizată pe post de sperietoare de unele mass-media din Rusia. Mesajul transmis de acestea este că jucăriile fabricate în SUA și Europa sunt periculoase pentru copii, dezvoltând agresivitatea. Un astfel de subiect a fost mediatizat la 1 aprilie 2017 în emisiunea „Странное дело” difuzată de postul rusesc de televiziune REN TV, unde autorul menționează că educația copiilor în UE stimulează violența. Reportajul începe cu o concluzie generală: „Недетские игрушки для европейских детей” (în traducere: „Jucării necopilărești pentru copiii din Europa”), iar pe ecran apare o fantomă animată, moderatorul comentând că peste câțiva ani, mulți copii care privesc asemenea imagini, vor fi tulburați emoțional. Sunt demonstrate desene animate produse în Occident care au ca protagonişti excremente umane sau păpuși caraghioase cu burțile despicate. Moderatorul afirmă că asemenea jucării se comercializează nu doar în țările europene, ci și în Ucraina, că occidentalii vor să schimbe mentalitatea copiilor, iar concluzia reportajului este că într-un astfel de mediu creşte violența în rândul copiilor, care se transformă în „animale” şi se lovesc reciproc, fiind demonstrate mai multe secvenţe video în care copiii se bat între ei. În contrast, postul TV prezintă grija părinților din Rusia față de copiii lor, precizând că adulții ruşi meșteresc jucării din lemn, cele mai renumite fiind pistolul pentru băieți și păpușa „Matrioșka” pentru fete care ar fi, în opinia autorilor, jucării inofensive, în comparație cu cele produse în Europa. Prin compararea jucăriilor „periculoase” produse în Europa și SUA, care ar stimula agresivitatea copiilor şi ar provoca tulburarea emoțională a acestora, cu jucăriile „utile și educative” produse în Rusia, mass-media rusă manipulează publicul, inducând ideea falsă că tot ce provine din afara Rusiei este dăunător. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

You can leave a response , or trackback from your own site.