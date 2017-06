Jumătate din premii le-au revenit unghenenilor



Tweet



Tweet

Recent a avut loc campionatul open al Chișinăului de karate-do, la care au participat 9 echipe din întreaga țară – peste 100 de sportivi. Printre ele a fost echipa din Ungheni compusă din 33 de sportivi. „Copiii noștri”, cum s-a exprimat antrenorul tinerilor karateka, Iurie Cebaniuc, au participat la 16 probe. La ele sportivii din Ungheni au ocupat la diferite categorii de vârstă 8 locuri I, 8 locuri II, și 6 locuri III. E un succes rar! Celorlalte 8 echipe le-au revenit aproape tot atâtea medalii câte au cucerit unghenenii. Antrenorul zâmbește, chipurile, părinților li s-a părut că e prea puțin. Potrivit lui, Cristi Galușca, Teodor Mandjur, Cristian Iagolnițchi, Antonia Cebotari, Iuliana Cibric, Ana Popescu, Iana Sanduleac, Sofia Dologan, Petru Isac, Alexandru Tcaci, Ștefan Spînu care s-au clasat pe locurile I și II merită să fie numiți în paginile ziarului „Unghiul”. „Deși sunt obosiți, copiii continuă antrenamentele, ocupă locuri premiante — asta mă miră cel mai mult. În conformitate cu rezultatele competițiilor vor fi selectați sportivi în selecționata de copii a Moldovei”, spune antrenorul.

Adrian Iagolnițchi, al cărui fiu, Cristian, destul de des urcă pe treptele superioare ale piedestalului, a menționat că ei întotdeauna sunt îngrijorați pentru fiul lor și, desigur, se bucură de reușitele lui.

You can leave a response , or trackback from your own site.