Duminica trecută, la Bălți a avut loc primul semimaraton internațional, la care au participat, cu sprijinul Direcției Raionale Educație, și atleții din Ungheni, membri ai clubului „Sporter-Ungheni”. Administratorul și antrenorul clubului, Mihai Grosu, a menționat că acest eveniment sportiv a obținut sprijinul Primăriei Bălți și al „Sporter-Chișinău”, care este specializat în desfășurarea a astfel de concursuri, iar scopul acestuia este promovarea și dezvoltarea atletismului. În plus, experiența de participare la asemenea competiții va fi benefică, deoarece pe 3 mai la Ungheni va avea loc prima cursă internațională dedicată Zilei Europei.

La Bălți unghenenii au participat la trei probe: semimaraton – 21 km 100 m, mai exact, 97,5, un fel de „sfert de maraton” de 10,5 km și fun-run cu participarea fanilor alergărilor, mai precis, a copiilor. Potrivit lui Mihai Grosu, echipa din Ungheni a fost numeroasă și a evoluat destul de bine. La semimaraton Tudor Cebotari a venit la finiș al doilea, a doua între femei a devenit Ioana Oancea la distanța de 10,5 km. Printre participanții la fan-run, unde câștigătorii nu au fost desemnați, tuturor participanților li s-au înmânat maiouri, iar la finiș – medalii, prima dintre fete a venit Valentina Bejenari, Mihail Cojocari — al doilea între băieți, ambii sunt elevi la școala profesională, cu care „Sporter-Ungheni” este legat de bune relații de parteneriat.

În ce privește cursa dedicată Zilei Europei, la Ungheni startul va fi dat pe Piața Independenței și tot aici va fi linia de sosire. În funcție de vârstă, cineva va trebui să parcurgă 8 km, altcineva – 3. Antrenorul speră că la ea vor participa nu numai atleții din Moldova, dar și din România și Ucraina și ea va deveni o tradiție.

