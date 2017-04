La baștină, după un sfert de veac



Este vorba de Boris Mihăilă – regizor și profesor de arta vorbirii la Centrul de Creație ,,Floarea-soarelui” din Chișinău, oaspete de onoare la evenimentul care s-a produs la Biblioteca Publică Cetireni. Aici a fost inaugurat serviciul modern de bibliotecă (SMB) cu genericul ,,Istoria de lângă noi”. Scopul lui fiind cunoașterea și promovarea istoriei satului prin personalitățile lui.

Astfel prima activitate din cadrul acestui serviciu a fost lansarea cărții ,,Lacrima amintirii” scrisă de Boris Mihăilă, originar din Cetireni. Liusea Ursachi, șefa bibliotecii povestește că a fost o întâlnire emoționantă între autor și oamenii din localitate. Autorul a revăzut-o după mulți ani pe diriginta sa, Parascovia Alcaz. „Din grădina primăverii voi culege un buchet de flori și mă voi gândi la dumneavoastră, scumpa și iubita mea profesoară. Voi ruga ploile să-și desfacă pletele argintii peste pământ ca să-l vopsească din negru în verde, să înflorească grădinile, iar eu să vă ridic în brațe și să vă port prin aceste grădini înflorite. Pe creștet să vă ningă doar petale de trandafir și eu să vă cad în genunchi și să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine”, a fost mesajul emoționant rostit de Boris Mihăilă.

Oaspetele s-a adresat și Anei Dicusar, primara localității, asemuind-o cu o mamă bună și primitoare care întotdeauna își așteaptă copiii rătăciți prin lume.

Publicul s-a delectat din cântecele Formației Folclorice „Ciutura” culese de regretata Galina Popovici, care împreună cu Boris Mihăilă au cutreierat satele în căutare de folclor.

N-a ezitat poetul Mihăilă să cânte și să încânte cu frumoasa-i voce moștenită de la mama Antonina, nici să recite din poeziile noi, care n-au fost incluse în carte și, desigur, din poeziile lui Eminescu și Vieru.

„Duminică, poezia a fost la ea acasă, la Cetireni. Am avut parte și de cântec, și de teatru, și de multe amintiri, nu degeaba autorul și-a numit cartea ,,Lacrima amintirilor”, a remarcat, în final, Liusea Ursachi.

