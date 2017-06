La cererea truditorilor



Tweet



Tweet

Generația în vârstă ține bine minte că în timpurile de rea faimă aproape toate inovațiile se introduceau doar la cererea truditorilor.

Cu mulți specialiști care peste noapte deveneau dușmani ai poporului, se răfuiau, uneori dând pedeapsa capitală, la cererea truditorilor. Persoanele incomode, scriitorii, pictorii, care nu scriau și nu pictau ceea ce trebuie, la cererea truditorilor, care nici nu citiseră operele lor și nu le văzuseră tablourile, erau expulzați din țară.Până și timpurile de acum o sută de ani veniseră dacă nu la cererea truditorilor, cel puțin cu participarea activă a acestora.

Vai, acești truditori veșnic nemulțumiți, mereu doresc ceva, dacă nu pentru ei, apoi pentru ceilalți. Ce-i drept, se pare că anii de independență a țării noastre i-au dus pe truditori într-o oarecare stupoare, când fiecare dintre ei a început să se gândească cum ar putea supraviețui. Dar, cum se vede, promisiunile generoase și traiul sătul făgăduit în Europa, făcute de figuri politice de diferite culori, experimentate în acestea, într-un sfert de secol și mai bine au reaprins în truditori obiceiul de a cere ceva neobișnuit și, ca întotdeauna, în detrimentul său și al altora.

Cel puțin, din gura celui mai bun ministru, care trebuie să ne apere pe noi și familiile noastre, într-un interviu acordat unui site, a răsunat că li se telefona în permanență și se cerea că fie majorată vârsta de pensionare. Mai ales erau insistente femeile truditoare, dar nici bărbații nu rămâneau în urma. Oare sunt ei mai răi, ei doresc, de asemenea, ca femeile, la pensie la 63 de ani, nu la 62. Omul trebuie să lucreze cât îl țin picioarele, cât e în stare să se târască la serviciu. Prin urmare, acum pot să sune și să se ceară la pensie la 65 de ani, atunci și în Europa putem merge în liniște, poate chiar ne vor lua mai repede. În plus, această vârsta de pensionare, cred, va reduce rapid numărul pensionarilor de care acum nimeni nu are nevoie.

Probabil, mărimea pensiilor e tot trebușoara truditorilor. În acest caz, celor, cui pensiile le permit să trăiască. Ei, cred, i-au telefonat lui Filip al nostru și i-au șoptit să valorizeze numai pensiile cele mari, ale celor care s-au obișnuit să trăiască pe picior larg. Deși numărul acestora nu este cunoscut, ei oricum sunt mai puțini decât majoritatea săracă. Iată de ce s-a întâmplat că au crescut pensiile care și așa erau decente. Dacă nu am dreptate, rog să-mi telefoneze cineva dintre beneficiarii de pensii de 1500 de lei, care au fost valorizate cel puțin cu 600 de lei. Să mă bucur împreună cu ei.

Acum în parlament se discută proiectul de lege privind interdicția de a vinde băuturi alcoolice „copiilor” mai mici de 21 de ani. Ce-i drept, încă nimeni nu a spus că se va face la rugămintea truditorilor, dar nu e exclus să fie așa. Mai ales a celor care muncesc la comercializarea băuturilor contrafăcute. Iată această lege într-o țară de vinificatori e cât se poate de binevenită – la ce bun să cumperi vin de la magazin, dacă îl ai în beciul tău.

Dragi truditori, născociți ceva mai ingenios și mai uman!

You can leave a response , or trackback from your own site.