La Cornești, în septembrie se sărbătorește dragostea



Tweet



Tweet

Corneștenii, pe lângă faptul că-n septembrie și-au sărbătorit hramul localității, au mai celebrat dragostea și fidelitatea. Cele 12 cupluri, care au peste 50 de ani de la primul „Da”, au demonstrat tinerilor că o căsătorie poate dura în timp dacă are la bază încrederea, respectul, devotamentul și dragostea.

„Deși au fost 12 cupluri înscrise pentru marele eveniment de la Casa de Cultură, doar 9 au fost prezenți ambii parteneri, ceilalți au fost câte unul, iar un cuplu care are 60 de ani de la căsătorie nu a fost prezent deloc din cauza problemelor de sănătate”, ne spune Vera Buga, primara orașului Cornești, gazda fericitului eveniment.

Cuplul Iacob și Tamara Gumaniuc au împărtășit cu cei prezenți secretul relației lor de 50 de ani de căsătorie. „Poate cei tineri se gândesc că secretul nostru în căsnicie este iubirea, dar vă înșelați amarnic. Secretul constă în răbdare. Și asta nu înseamnă că trebuie să înduri smerit, dar să știi să te uiți la ghimpe și să vezi trandafirul, să privești noaptea și să vezi zorii de zi”, s-au completat unul pe altul cei doi.

Sărbătoriților li s-au înmânat diplome cu titlul de cel mai fidel cuplu și câte un premiu bănesc, oferit din sponsorizări. Ecaterina Chitoroagă, secretara Consiliului Orășenesc, a menționat: ”S-au mai sărbătorit cupluri la nunta de aur, dar mergeam la ei acasă sau îi chemam la primărie pe rând. Acum am decis să facem o întâlnire pentru toate cuplurile împreună, fiindcă am avut și oaspeți – interpreții de muzică populară Marina Filipovici și Nicolae Paliț, care au prezentat un concert de zile mari”.

You can leave a response , or trackback from your own site.