Periodic, la Biblioteca Raională „Dimitrie Cantemir” din orașul Ungheni sunt organizate întâlniri de suflet cu persoane marcante în cultură și artă. De data aceasta, iubitorii de teatru și cinematografie au avut posibilitatea să dialogheze cu pământeanul nostru Nicolae Darie. Artist al poporului a petrecut 44 de ani în lumina rampei, a insuflat viață personajelor din peste 25 de spectacole și mai mult de 10 filme. Îl putem recunoaște în rolul lui Ștefan cel Mare în „Apus de soare”, al lui Ioan Slavici, prietenul lui Eminescu, în spectacolul „Eminescu”, Aristid în „Tata”, Împăratul Verde în „Harap Alb” ș. a. Un reportaj despre omul și actorul Nicolae Darie îl găsiți în numărul următor al ziarului.

