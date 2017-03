La drum cu mașina prin Europa



Se topește zăpada, iar odată cu soarele revine și cheful de a ieși din casă și de a porni la drum, pentru a descoperi noi oameni și noi orizonturi. Țările europene rămân o destinație predilectă, inclusiv pentru că pot fi străbătute cu mașina, iar calitatea drumurilor este un motiv în plus pentru o asemenea provocare. Înainte de plecare, însă, este bine să știți că, după ce ați plătit asigurarea și ați alimentat autoturismul, trebuie să vă rezervați niște bani și pentru cheltuielile de parcurs – taxe de autostradă, viniete sau autocolante electronice… Pe autostrăzile din Europa, șoferii sunt taxați prin intermediul a două sisteme: fie pe anumite segmente de drum, din 100 în 100 de km, fie printr-o vinietă valabilă între șapte zile și un an. Totuși, doar opt țări folosesc vinieta, inclusiv România, în timp ce 14 state preferă taxarea pe segmente de drum, iar alte nouă țări nu percep nicio taxă… Pentru a evita aglomerația de pe autostrăzi, la unele puncte de plată, mașinile pot să treacă fără să se oprească, dacă au un card special cu o sumă de bani pe el. De asemenea, unele țări au taxe mai mici noaptea. Sistemul austriac de taxare rutieră, unul dintre cele mai moderne Cu cele 1720 km de autostradă, 150 de tuneluri și 5200 de poduri, care se află sub autoritatea guvernului federal, Austria este o arteră principală pentru traficul rutier european. Ea asigură conexiunea cu celelalte state ale UE, iar sistemul austriac de colectare a taxei de drum este considerat unul dintre cele mai moderne din Europa. Dacă ai decis să mergi în Austria cu mașina, vei fi obligat să plătești pentru utilizarea drumurilor de îndată ce intri în țară. Vinieta se lipește pe parbriz și este necesară pentru utilizarea autostrăzilor și a drumurilor expres, în timp ce, pentru traversarea celor trei tuneluri, șoferii trebuie să scoată din buzunare între 5-8 euro. Pentru anul 2017, vinieta costă 8,90 euro pentru zece zile sau 86,40 euro anual, notează www.tolls.eu. Vinietele austriece pot fi achiziționate la stațiile de petrol, magazinele de tutun și punctele de frontieră, înainte de a ajunge la cel puțin zece km de granița cu Austria. În situația în care ai depășit această distanță, va trebui să achiți o taxă specială de 240 de euro. Rutele cu costuri foarte mari de întreținere (tuneluri, poduri sau treceri montane) se plătesc suplimentar, în locuri special amenajate. Printre aceste rute se numără tunelurile Arlberg și Karawanken, autostrada Brenner, şoselele Dachstein, Felbertauern, Gerlos sau Silvretta. Mărimea taxelor pentru aceste destinații oscilează de la 5,00 până la 35,50 euro/zi pentru traversarea șoselei alpine Grossglockner. Asemănătoare cu Transfăgărășanul românesc, această șosea este unul dintre trei cele mai vizitate obiective din Austria. Pentru vederea panoramică a celui mai înalt munte din țară, pe care o oferă, este străbătură anual de aproape un milion de călători. „Șoseaua este spectaculoasă, peisajul este de vis, iar drumul este extrem de bine întreținut. Totul este sigur, marcat și asfaltat perfect. Aici nu veți găsi nicio groapă sau alt obstacol care să vă sustragă atenția de la admirarea peisajului. În plus, vă veți mândri că ați mers cu mașina pe una dintre cele mai cunoscute șosele montane din Europa”, scriu cei din echipa www.vacantacumasina.ro. Menționăm, totodată, că taxa pentru această stradă se reduce cu zece euro după ora 18.00, potrivit portalului https://www.grossglockner.at. Pentru camioanele și autocarele ce traversează Austria, din anul 2004 este aplicată o taxă diferită. Astfel, vehiculele de peste 3,5 tone au nevoie de o echipare specială, numită GO-Box, care costă circa cinci euro. Sistemul GO-Box este o cutie albă care înregistrează lungimea de autostradă parcursă, folosind sistemele radio montate în diferite locații. Taxa pentru camioane este calculată în funcție de distanța parcursă, de categoria vehiculului și de clasa de poluare. Din 1 ianuarie 2017, taxa de drum pentru aceste vehicule include poluarea fonică, dar și ora la care se circulă – tariful mai mare de noapte se aplică între ora 22.00 și 5.00 dimineața. Vehiculele care nu au montate sistemul GO-Box sunt detectate și fotografiate de scanerele 3D, care pot înregistra până la 120 mii detalii pe secundă. Amenzile austriece sunt destul de usturătoare pentru șoferi – 240 de euro dacă autovehiculul care nu are vinieta fixată pe parbriz și 110 euro dacă șoferul este prins fără vinietă sau fără sistemul GO-Box. În Franța, șoferii își pot calcula singuri taxele Spre deosebire de Austria, în Franța nu există vinietă, dar toate autostrăzile, principalele poduri și tuneluri sunt cu taxă, care este una destul de usturătoare. Excepție fac autostrăzile din jurul orașelor mari și câteva porțiuni de drum din nordul țării. Așadar, fiecare drum are propria taxă, iar unele autostrăzi au și porțiuni care se taxează diferit. Pe porțiuni, sumele plătite oscilează între 20 și 50 de euro. Șoferii pot calcula individual distanțele și taxele ce trebuie plătite, utilizând site-ul www.autoroutes.fr. Trecerea peste podurile și tunelurile importante cere plăți între 2,60 și 43 de euro. Pentru a ajunge din Franța în Anglia, prin celebrul Eurotunel, șoferii trebuie să achite 23 de euro într-o singură direcție. Totuși, în caz de rezervare prealabilă pe eurotunnel.com, sunt accesibile și unele reduceri. Plățile sunt colectate la stațiile de taxare, dar și prin sisteme electronice automate. Taxa se poate plăti în numerar (euro, lire sterline, dolari, franci elveţieni) sau cu cardul, potrivit www.tolls.eu. Dacă mergeți frecvent în Franța, puteți utiliza sistemul automat de achitare Liber-t, care nu necesită tichete, numerar sau cărți de credit. Sistemul este caracterizat printr-un dispozitiv fără fir, numit transponder, care este atașat la parbrizul mașinii și îți permite să treci prin porțile de taxare fără a te opri (trebuie doar să încetinești până la 30 de km/oră). Distanța parcursă este înregistrată în sistem și, la sfârșit de lună, primești o factură cu taxa acumulată. Pentru a beneficia de acest sistem, șoferii trebuie să plătească 39,20 de euro pentru dispozitiv (include depozitul de 20 euro care va fi rambursat când transponderul este returnat), câte cinci euro lunar pentru utilizare, plus taxele acumulate în fiecare lună, scrie publicația The Telegraph. Din 2017, autostrăzile din Germania sunt întreținute din taxa pentru vinietă Până de curând, deși se numără printre cele mai bune din lume, autostrăzile din Germania nu erau taxate (plăteau doar camioanele). Din toamna anului 2017, însă, cei care merg cu mașina în această țară vor plăti o taxă de 2,5 euro pentru zece zile, nivelul maxim fiind de 130 de euro pe an. Valoarea vinietei va fi stabilită în funcție de cantitatea emisiilor CO2 a automobilului și de perioada pentru care se eliberează. Taxa va fi plătită chiar și de autoturismele înregistrate în Germania, dar ea va putea fi dedusă din taxa anuală pe autovehicul. Această decizie a fost luată la 25 ianuarie curent, după ce Berlinul și reprezentanții Comisiei Europene au ajuns la un acord pentru introducerea vinietei pentru autoturisme pe autostrăzile germane. Potrivit Ministrului german al Transporturilor, Alexander Dobrind, noua taxă va aduce 500 de milioane euro anual la buget, iar banii vor fi investiți în infrastructură, scrie Agerpres. Pentru ca economia țării să se dezvolte în continuare, Germania are nevoie de investiții suplimentare de cel puțin 6,5 mlrd. de euro pe an pentru întreținerea rețelei de transport, potrivit unui studiu realizat de institutul DIW din Berlin. Și asta pentru că cele 44 de mln. de autovehicule, care circulă anual pe drumurile germane, provoacă uzura infrastructurii. Pe lângă vinietă, șoferii care vizitează Germania vor continua să achite taxele pentru cele două tunele: Herren – 1,70 euro/zi și Warnow – 3,20 euro (iarna), 4,00 euro (vara) și 2,55 euro cu sistemele de taxare TGA, OSCARD și RFID. Pentru Herren (deschis în 2005 și care face legătura între orașele nordice Lübeck și Travemünde), site-ul http://herrentunnel.de arată că, pe lângă taxarea în numerar, șoferii care călătoresc frecvent pot opta pentru sistemele automate (între 0,80 și 1,35 euro), cum ar fi autocolantul RFID (costă 3,00 euro) care este fixat în interiorul parbrizului și creează conexiunea între stația de taxare și cardul de client. Pentru traversarea tunelului Warnow (cu o lungime de 790 de metri, conectează malul stâng cu cel drept al râului Warnow în orașul-district Rostock și reduce călătoria cu până la 20 de minute sau 15 km), sistemele automate încasează o taxă fixă zilnică, fie vara sau iarna, prin intermediul cardului de client, iar detalii găsiți pe pagina http://www.warnowquerung.com/. Taxe „europene”, drumuri „moldovenești” Anul 2017 a venit cu surprize și pentru șoferii străini care traversează Republica Moldova unde, din 20 februarie, funcționează un nou sistem de taxare. Șoferii pot procura vinieta online, pe portalurile vinieta.gov.md sau evinieta.gov.md, precum și în orice filială a „Moldova-Agroindbank”. Aici este perceput un comision de șapte lei sau 1,5% din valoarea vinietei. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (inclusiv deținute de cetățenii noștri) s-a majorat pentru anumite perioade începând cu 1 ianuarie curent. Astfel, prețul vinietei pentru 30 de zile a crescut de la 14 la 16 euro, pe 90 de zile – de la 30 la 45 de euro, pe 180 de zile – de la 50 la 85 de euro. Neschimbate au rămas taxele pentru șapte și 15 zile, respectiv 4,00 și 8,00 euro, notează portalul Infomarket. Sancțiunile, însă vor fi mai blânde în acest an. Șoferii străini care nu vor avea certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de șapte zile vor fi sancționați, din 16 martie 2017, cu o amendă între 1200-1560 de lei, comparativ cu 2 600 cât este în prezent. Săvârșirea repetată, în cursul aceluiași an, a contravenției de către o persoană se va sancționa deja cu o amendă de 1440-1800 de lei (față de 3000 în prezent), iar o persoană juridică va plăti de la 2400 la 3600 de lei (față de 6000 în prezent), se arată în Codul Contravențional. Taxa pentru vinietă a fost introdusă în Republica Moldova la 1 noiembrie 2012. Inițial, ea costa 2,00 euro pentru șapte zile, respectiv 4 euro/15 zile, 7 euro/30 de zile, 15 euro/90 de zile și 25 de euro/180 de zile. Introducerea taxei de drum a fost recomandată autorităților de către Fondul Internațional Monetar. Șoferii pot achita vinieta în orice la birou vamal, post vamal intern sau de frontieră la intrarea în țară. Potrivit Serviciului Vamal, în perioada 30 ianuarie – 5 februarie 2017, au fost eliberate 9132 de viniete, care au adus în buget peste 1,7 milioane lei. ● Reţeaua de autostrăzi din Franţa are o lungime de 11.882 de km, administrate preponderent de firme particulare. Detectoarele de radar nu sunt permise în această ţară, amenda ridicându-se la 1500 de euro. Autostrăzile cu plată sunt semnalate cu indicatorul peage (taxă), în timp ce indicatoarele de culoare verde cu litera ”N” (Route National) te îndrumă spre artere gratuite. Articol realizat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al National Endowment for Democracy (NED). Citiţi „Obiectiv European” pe pagina web www.api.md

