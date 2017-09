La Hristoforovca praful de moluz se ridică cât casa



Locuitorii acestui sat au ajuns la culmea disperării. Peste 20 de familii care locuiesc pe strada principală a satului se plâng de cei 700 de metri de drum reparat acum un an. Oamenii spun că drumul cu pricina începe de la intrare și duce până La ieșirea din localitate. A fost reparat în variantă albă cu un strat de pietriș și unul de moluz. După cum povestesc câțiva locuitori din acea zonă la reparație nu s-ar fi respectat normele și condițiile, astfel ca după prima ploaie au apărut primele gropi.

Ca să le acopere cât de cât de ochii lumii s-a mers de câteva ori cu grederul pe acea porțiune pentru a nivela drumul. Chiar dacă gropile au fost acoperite, situația s-a înrăutățit. Dat fiind faptul că pe porțiunea respectivă s-a pus moluz, după nivelarea cu grederul acesta a fost răscolit și scos la suprafață. „Este inadmisibil ce se petrece pe strada noastră. Cum trece o mașină pe drum, tot acel praf se ridică și se depune pe garduri, pe case, geamuri. Nu mai poți mânca nici măcar zmeura din grădină, nu poți usca o haină afară. Sunt multe familii care au copii mici și locuiesc în zona respectivă. Este oare normal să inhaleze ei tot praful de moluz? Dacă mă duc și fac o baie și mă îmbrac în haine curate ca să merg până la magazin, când văd că se apropie o mașină, trebuie să fug ca să nu mă prindă praful, căci mă murdăresc din nou. Nu înțeleg ce fel de drum este acesta. Ori se nivelează cu grederul după ce se pune pietriș și moluz, dar să mergi cu grederul după ce s-a pus moluz eu nu am auzit de așa ceva până acum”, ni s-a plâns un cetățean .

Cu această întrebare ne-am adresat primarului comunei Pârlița, Ion Bejan, acesta afirmând existența problemei respective. „Cunosc situația, dar nu ține de noi, acel drum a fost reparat de către Consiliul Raional Ungheni. La primărie am primit zeci de plângeri și noi am înaintat un demers către consiliu, acum așteptăm un răspuns să vedem ce se poate de făcut în acest caz”, ne-a declarat primarul.

Constantin Fuior, șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Consiliului Raional, spune că de reparația drumului s-a ocupat Administrația de Stat a Drumurilor, iar lucrările au fost gestionate de către SA ”Drumuri Strășeni”, Filiala Ungheni, de care este răspunzător Vasile Bodrug. Dânsul ne-a mai spus că oamenii sunt mereu nemulțumiți ba că nu s-ar repara, ba că se repară, și mereu se găsesc specialiști care să spună cum trebuia de făcut mai bine. Și totuși s-au cheltuit anumite surse financiare, despre care așa și nu am mai putut afla. „Această problemă există în toată țară și nu doar la Hristoforovca. Drumurile care au fost făcute cu piatră de calcar presupun și acest risc, mai ales pe aceste călduri. Dacă erau ploi, acel colb s-ar fi strâns și drumul s-ar fi împănat mai bine, dar din cauza condițiilor meteo nefavorabile ne confruntăm cu probleme de acest gen. Dar aici mai intervine și factorul uman, dacă pe drumuri comunale nu s-ar circula cu 100 km/h, dar cu 50, cât este limita cu siguranță, praful nu s-ar mai ridica”, ne-a declarat Constantin Fuior.

Bani aruncați în… praf.

