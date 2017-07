La mulți ani!



Măgurele. Pe 29 iunie satul și-a marcat cei 356 de ani de la prima atestare documentară.

Din anul 2016 această localitate de pe valea Culișoarei, așa cum îl numesc locuitorii de aici, are câteva repere care îl deosebesc de celelalte sate. În primul rând, Măgurele este unica localitate din raionul Ungheni care pretinde că are un imn. Este creația lui Ion Popa-Pădure, constructor de profesie, poet de vocație, care a ținut dinadins să îi dedice vetrei sale de dor un cântec solemn de preamărire. Și dacă cuvintele îi aparțin, atunci muzica este semnată de renumitul compozitor Saveliu Cojocaru.

Sergiu Bodrug, primarul satului, spune că imnul alcătuit de Ion Popa-Pădure, care este și consilier local, e o piesă valoroasă și demnă de prețuit. Doar că mai există un impediment: imnul trebuie legalizat. Aceasta presupune obținerea avizelor de la Comisia Națională de Heraldică și Ministerul Culturii. Se consideră că localitatea are un imn oficial după ce în Monitorul Oficial al Republicii Moldova apare legea cu privire la imnul acesteia. Primarul speră ca până la anul viitor să obțină legalizarea lucrării muzicale.

