La Ungheni a fost lansată o întreprindere cu capital francez



Compania ”Cabling Integration System” a lansat oficial, în cadrul Zonei Economice Libere ”Ungheni-Business”, întreprinderea de fabricare a firelor și cablurilor electronice/electrice, cablajelor, dispozitivelor de conexiune pentru acestea, etc. Volumul investițiilor inițiale constituie circa 500 mii de euro. Potrivit administratorului principal al ZEL ”Ungeni-Business”, Natalia Iepuraș, proiectul investițional presupune ca în primii 3 ani de activitate cifra de afaceri să atingă suma de 2 milioane de euro, să fie create circa 100 locuri noi de muncă cu un salariu mediu de 4500 – 5000 lei. Fondatorul general Patrice Brandt a menționat în cadrul evenimentului că compania pe care o reprezintă a venit cu investiții în Republica Moldova pentru a contribui la dezvoltarea și prosperarea economică a țării. ”Mai mult, noi planificăm extindă întreprinderii prin producerea sistemelor electrice/electronice pentru ascensorii. În context, pentru realizarea acestui obiectiv urmează să transferăm activitatea unei fabrici din altă țară în Zona Economica Libera ”Ungheni-Business”, a specificat oficialul francez. Conform unui comunicat al Ministerului Economiei, SRL ”Cabling Integration System” este o întreprindere fiică a firmei „Cablage Connectique Europeen”, membră a grupului industrial francez „Sofimeca”, creat în 1986 și care are întreprinderi în mai multe state ale lumii, iar activitățile sale variază de la studii la producția pe scară largă în prelucrarea maselor plastice, tubulatură, sectoare mecanice, etc. La evenimentul de lansare a întreprinderii au fost prezenți fondatorul și asociații companiei din Franța, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Franța-Moldova, reprezentanți ai autorităților publice locale etc.

