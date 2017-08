La Ungheni e cea mai bună filială a Uniunii Conducătorilor Auto din țară



Tweet



Tweet

Din nou, în conformitate cu bilanțul muncii pe șase luni, dar în acest caz, este vorba despre anul curent, filiala Ungheni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova s-a clasat pe locul întâi, pe care se menține ultimii zece ani. Cu această filială mai pot concura cele din Edineț și Orhei, dar numai să concureze, deoarece ștacheta unghenenilor e prea înaltă.

Oricât de surprinzător ar suna în zilele noastre cifra 175%, cu atât a îndeplinit planul semestrial această organizație obștească care reunește mai mult de 1500 de șoferi din raionul Ungheni. Anume această uniune care, anul viitor, va împlini 45 de ani, le ajută șoferilor cu sfaturi, consultații juridice gratuite, le explică, de exemplu, în ultimul timp, modificările în Regulamentul circulației rutiere intrat în vigoare de pe 30 iunie. Această uniune — mai mult, se pare, nu are cine – se ocupă de organizarea și desfășurarea concursurilor pentru copii la cunoașterea regulilor de circulație rutieră. În anul curent a fost desfășurat concursul raional și cel interraional, zilele următoare va mai avea loc unul, de data aceasta la tabăra de odihnă de la Rădenii Vechi, deja sunt pregătite diplome și cadouri pentru câștigători.

Este de remarcat faptul că filiala Ungheni e una dintre cele 18 din republică aflate la autogestiune, ceea ce îi permite, fără a spera la Consiliul central al uniunii, să achiziționeze singură cele mai noi mijloace de transport pentru pregătirea și perfecționarea conducătorilor auto. Veniturile filialei Ungheni constituie aceeași cifră, că și pentru 8 filiale împreună, cum sunt Taraclia, Cahul, Glodeni, Dondușeni și altele.

Școala auto a acestei filiale, de asemenea, cea mai bună în republică printre altele de acest gen, spre deosebire de celelalte dispune de un parc din 13 autovehicule de diferite mărci, inclusiv „Dacia” „Lifan”, „Iveco” de 24 de tone – aici se pregătesc din timp pentru interdicția utilizării camioanelor de marca „GAZ” și „UAZ”. Legea în această privință a fost adoptată, apoi anulată, dar la ea se intenționează să se revină peste 5 ani. Apropo, automobil cu cutie de viteză automată au doar trei școli din republică, inclusiv din Ungheni, care e membru al Asociației Europene a Uniunilor Conducătorilor Auto. În această școală sunt săli bine dotate și computerizate, muncesc pedagogi și instructori competenți.

Acum ne rămâne doar să spunem că deja de 38 de ani Uniunea Conducătorilor Auto din Ungheni este condusă de Andrei Cozmolici. Și, desigur, în mare parte datorită eforturilor lui, inițiativei, perseverenței, tenacității, rodul muncii sale – da, acum uniunea e rodul muncii sale – obține astfel de succese. În timp ce alte organizații, printre care multe întreprinderi de stat, și-au dat ultima suflare, această organizație obștească nu doar a supraviețuit, dar cu timpul a obținut succese și toate datorită faptului că șeful ei nu a lăsat mâinile în jos, nu a disperat, ci a muncit așa cum poate doar el.

You can leave a response , or trackback from your own site.