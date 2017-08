La vama Sculeni a depistat țigarete și anabolizante



Angajații postului vamal Sculeni au prevenit două tentative de scoatere din țară a bunurilor nedeclarate. Astfel, în rezultatul aplicării indicatorilor analizei de risc, inspectorii vamali au depistat 33 000 de țigarete de diverse mărci, 1 345 de pastile și 100 de fiole cu substanță anabolizantă, de producție autohtonă. Țigaretele erau disimulate în tavanul unei microbuz, la volanul căruia se afla un locuitor al raionului Ștefan Vodă, în vârstă de 38 de ani. Reținerea a fost înregistrată în seara zilei de ieri, 06 august a.c.

Depistarea de produse anabolizante a fost raportată la data de 5 august, pe acest caz fiind documentat un cetățean al Austriei, în vârstă de 41 de ani. Produsele au fost găsite de vameși în compartimentul de depozitare al torpedoului autoturismului condus de către acesta. Pentru încălcările comise contravenienții riscă amenzi în sumă de până la 4 500 de lei fiecare, cu confiscarea loturilor depistate.

