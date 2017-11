Lansare de carte la Casa Limbii Române din Ungheni



Oaspeții care au trecut pragul Casei Limbii Române „Mihai Eminescu” la 21 noiembrie, de hramul acestei instituții, au putut vedea mai multe exemplare ale unei cărți pe o masă și vegheate parcă de tabloul marelui poet al neamului – Grigore Vieru. Aveam să aflu mai târziu că directoarea instituției respective, Rodica Toma, urma să-și lanseze propria carte de versuri. Cu un titlul sugestiv și totodată plin de mister „Cine sunt…”, cartea are prefața semnată de Episcopul de Ungheni și Nisporeni Petru, care a afirmat că pentru el aceasta a fost o onoare, iar versurile vor avea o rezonanță în sufletele celor care le vor citi, fiindcă sunt scrise cu credință și dragoste.

Ianoș Țurcanu, poet și eseist, a menționat de asemenea la începutul cărții: „O poezie simplă, discretă, nutrită de modele vechi sau de clasici ale căror lecție este aplicată dens, o poezie de un dramatism abia schițat, gata parcă în orice moment să explodeze în mii de stele”. Autoarea versurilor avea să-mi spună că a dorit ca hramul instituției să fie mai frumos ca de obicei. „De aceea m-am gândit să fac prezentarea cărții în care am adunat cele mai alese versuri ale mele”, menționează ea.

„Cine sunt…” are 100 de poezii și este editată la Onești (România), coperta este realizată de Vladimir Botnaru după o pictură celebră. În cadrul evenimentului de lansare a cărții Rodica Toma a primit înalta distincție eparhială, „Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț”, oferită de Episcopul de Ungheni și Nisporeni Petru.

