Niște panouri au împânzit toată republica, un nu știu cine se laudă că ar fi creat într-un timp foarte scurt o sută de mii de locuri noi de muncă. Păi, dacă ar fi așa, atunci nu mai vedeai oameni umblând brambura prin sate și orașe, s-ar fi închis poate și agențiile pentru ocuparea forțelor de muncă, doar astfel nu ar mai fi existat și șomeri. În viață însă lauda de sine totdeauna nu miroase-a bine. Realitatea e cu totul alta: conform statisticii oficiale, populația ocupată, dimpotrivă, chiar s-a micșorat față de anul trecut cu vreo 3 procente, iar numărul salariaților în curând se va egala cu cel al pensionarilor. Așa-i firea unor demnitari ajunși din întâmplare în vârful piramidei – să spună povești, doar armata de naivi care îi cred nicidecum nu se micșorează.

