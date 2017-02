Liceul „M. Eminescu” din Ungheni va avea alt aspect



Tweet



Tweet

În următorii doi ani, clădirea Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din oraşul Ungheni îşi va schimba total aspectul. Nu doar că va arăta mai frumoasă, dar şi mai eficientă din punct de vedere energetic. Această instituţie este una dintre cele patru din ţară, unde va fi realizat proiectul de eficienţă energetică, cu suportul GIZ Moldova. Potrivit directoarei liceului, Lionora Filipovici, începând cu a doua jumătate a anului curent, în cadrul instituţiei vor demara lucrări capitale ce vor fi realizate pe etape: „Este un proiect vital, în urma căruia vor avea de câştigat elevii, profesorii, întregul oraş. E o lucrare care se va desfăşura mai mult timp, în cinci etape, însă care va oferi durabilitate instituţiei. Suntem norocoşi că am câştigat acest proiect”.

Liceul „Mihai Eminescu” este constituit din două blocuri. Blocul principal a fost dat în exploatare în anul 1940, iar anexa acestuia a fost construită în 1987. La moment, în liceu îşi fac studiile peste 1200 elevi. Lucrări grandioase, rezultate pe măsură Deocamdată nu se cunoaşte ce lucrări vor fi începute prioritar, doar că finalul va încununa opera: izolarea termică a pereţilor, a acoperişului (aproximativ 9000 m. p.), schimbarea geamurilor, izolarea subsolului şi proiectarea ventilaţiei după standardele Uniunii Europene. În anul 2012, la acest liceu a fost schimbată o parte din acoperiş. Chiar şi aşa, la moment se proiectează ca acesta să fie îmbunătăţit. În privinţa sistemului de ventilaţie, Lionora Filipovici zice că acum sunt probleme, pentru că în 1987, când a fost construită anexa la blocul principal, nu s-a ţinut cont de proiectarea corectă a sistemului de ventilaţie. Din această cauză în cantina şcolii este mereu umiditate.

De altfel, la acest proiect se lucrează de mai mulţi ani. Conducerea liceului menţionează că încă de prin anul 2013 au tot înaintat demersuri şi prezentat informaţii despre instituţie. Directoarea consideră că a avut noroc că liceul a fost selectat din 100 de cereri de proiecte din întreaga ţară, obţinând o finanţare de 2.000.000 euro. Unde-s mulţi, puterea creşte În cadrul proiectului, GIZ Moldova îşi asumă aproape toate cheltuielile pentru reabilitarea instituţiei. Cert e că şi alte structuri din oraşul Ungheni s-au angajat să contribuie, direct sau indirect, la realizarea cu brio a proiectului. Este vorba de Primăria Ungheni şi Consiliul Raional. Cel puţin, în următorii 20 de ani primăria nu va avea dreptul să schimbe destinaţia clădirii liceului, care, la moment, este oferită în comodat. A fost semnat şi un acord în acest sens. Primăria va asigura şi salariul managerului de proiect care va avea grijă de realizarea investiţiilor propriu-zise.

Din spusele preşedintei raionului, Ludmila Guzun, Consiliul Raional va aloca bani pentru angajarea unui manager energetic al raionului, care se va ocupa de gestiunea eficienţei energetice, coordonarea proiectelor legate de energie şi întreţinerea echipamentelor energetice. Totodată, în cazul când vor apărea lucrări neprevăzute, acestea vor fi realizate din bugetul raional.

Un efort financiar va fi depus şi de liceu. Din spusele directoarei instituţiei, va trebui de îndreptat pereţii unde vor fi instalate geamurile noi. În acest sens, la adunarea generală organizată recent s-a vorbit despre această lucrare. Se planifică să fie direcţionate anumite sume de bani din contul Asociaţiei părinţilor. Cel mai probabil va fi modificat şi orarul lecţiilor. Dacă acum elevii frecventează şcoala într-un schimb, atunci pe durata desfăşurării lucrărilor de reparaţie vor fi organizate două schimburi. Proiecte de viitor Lionora Filipovici speră că după realizarea lucrărilor menţionate vor purcede şi la construcţia unei centrale termice autonome. Dânsa afirmă că se cheltuie prea mulţi bani în sezonul rece pentru agentul termic furnizat – peste 1.000.000 de lei. Deşi suma e foarte mare, potrivit directoarei, căldură în instituţie aşa şi nu este pentru că bate vântul prin ferestre.

You can leave a response , or trackback from your own site.