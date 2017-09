Liftul nu merge pentru „bogdaproste”



Tweet



Tweet

Ungheni. Locuitorii scării III într-un bloc cu 9 etaje, săptămâna trecută, s-au plâns că vecina lor de la etajul 8 „a privatizat” liftul și acum se plimbă cu el de una singură. Ce-i drept, atunci când liftul a avut nevoie de reparație, au adunat cu toții 2000 de lei. Cum poate fi așa ceva? Iată așa, la noi, chipurile, orice e posibil. Ei bine, e cazul să aflăm cine în oraș are dreptul să dea un lift pentru uz personal?

„Spuneți-ne, liftul pe scara trei în casa cutare este deservit de dumneavoastră?”, întrebăm la ÎM „Servicii Comunale Ungheni”. Nu, ni se spune, lifturile lor sunt pe scara unu și doi, pe când acesta e al unei asociații a proprietarilor de locuințe privatizate (APLP). Președinta uneia dintre APLP, Elena Savciuc, a menționat că toate lifturile în casele lor le-au transmis la deservire la „Servicii Comunale Ungheni”.

Iar colegul ei, Nicolae Rusu, a explicat că acest lift se află la întreținere la asociația pe care o conduce și luna aceasta erau dispuși să-l oprească pentru datoriile adunate în două luni. Persoana care colecta plata lunară pentru folosirea ascensoarelor ar fi plecat pe un timp din țară, nu a avut cine încasa taxa, însă nimeni nu a refuzat de a folosi liftul. Acum omul s-a întors și ori a strâns bani, ori a plătit datoriile singur ca să nu fie oprit liftul. Interlocutorul a sugerat că poate cineva nu a vrut să plătească și nu este exclus că respectivul colector de plată a schimbat codul de apel al liftului și nu l-a comunicat celor care nu vor să plătească. Prin această metodă nu ar fi rău de luptat cu datornicii. Problema se va rezolva dacă oamenii vor achita datoriile. În plus, ei decid de la ce etaj liftul începe a transporta persoane și plata depinde de consumul de energie și de numărul persoanelor care folosesc liftul – în luna august, de exemplu, aici au fost 384 de lei. El spune că, desigur, e bine să te plimbi cu liftul, dar nu tuturor le place să plătească acest serviciu.

Vom aminti că în anul 2014 în oraș, într-o serie de blocuri de locuințe, în loc de butoane pentru a apela liftul s-au instalat dispozitive speciale, care se acționează formând un anumit cod la telefonul mobil.

You can leave a response , or trackback from your own site.