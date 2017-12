Lipsesc pungile de recoltare a sângelui



De la jumătatea lunii octombrie Secția de transfuzie de la Spitalul Raional Ungheni nu dispune de pungi/containere de recoltare a sângelui. La moment aceasta are în stocul de rezervă doar câte 1-2 pungi cu sânge pentru diferite grupe. „În cazuri urgente este mașina de serviciu, care va pleca la Chișinău la Centrul Național de Transfuzie pentru a ne aduce sângele necesar”, ne spune Ghenadie Șerbul, director medical în cadrul spitalului.Vinovați de această situație ar fi autoritățile centrale.

În același timp, lipsa pungilor de recoltare a sângelui nu e atât alarmantă, situația e sub control la instituția medicală din Ungheni spre deosebire de alte raioane. Medicul speră că problema va fi soluționată în prima lună a noului an. „Acum avem donatori, doar să fie aceste pungi”, conchide directorul medical. Potrivit Ludmilei Guzun, președinta raionului Ungheni, contractul de achiziție deja este semnat. Rămâne de văzut când va intra în vigoare, fiindcă procedura de achiziții este ceva mai îndelungată.

