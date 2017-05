Locul II și III pentru tenismenii din Ungheni



În perioada 18-20 mai, în municipiul Chișinău, a avut loc ediția a II-a a Campionatului Europei de Est la tenis de masă, la care au participat sportivi din România, Ucraina, Azerbaidjan, Rusia, Belarus și Moldova. Componența echipei din Ungheni a fost: Mihai Caminschi, LT „Ion Creangă”, Nichita Mandatari, LT „Mihai Eminescu”, Maxim Iurii, LT „Aleksandr Pușkin”, Ecaterina Toloacă și Alina Gaviuc, LT „Vasile Alecsandri”.

Potrivit antrenorului de la Școala de sport orășenească pentru copii și juniori, Vasile Adam, pe podium au urcat doi tenismeni din Ungheni. La categoria de vârstă anii 2007 și mai mici, Nichita Mandatari a ocupat locul II, iar Mihai Caminschi, categoria anii 1999 – 2001, s-a învrednicit de locul III. Ceilalți participanți din echipă au înregistrat rezultate modeste. „Suntem bucuroși de indicii pe care i-am obținut. Totuși copiii au înțeles că mai sunt necesare antrenamente”, a explicat antrenorul.

Nichita Mandatari a zis că a avut adversari puternici din Rusia, Azerbaidjan. Totuși rezultatul pe care l-a arătat, după părerea dânsului, este unul bun. Totodată și Ecaterina Toloacă, deși nu a luat un loc de frunte, a subliniat că participarea la acest campionat a fost ca o testare pentru Balcaniadă, care se va desfășura în perioada 5-12 iunie în Albena, Bulgaria. La acest eveniment sportiv ea va juca tenis de masă alături de alți sportivi moldoveni din cadrul lotului național.

