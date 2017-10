Locuri de frunte la grappling



Tweet



Tweet

Sportivii ungheneni care practică grappling au avut ocazia să se lupte pentru medalii de aur, argint și bronz la Abu Dhabi Combat Club (ADCC) Moldova. Campionatul Național a avut loc la Chișinău, pe 21 octombrie, și a adunat peste 200 de participanți din 20 de cluburi sportive. Cei peste 12 discipoli de la Școala Sportivă Raională din Ungheni au adus acasă locuri de frunte și laude din partea președintelui ADCC Moldova, Eugeniu Petrachi. Cu medalie de aur și diplomă de gradul I s-au întors Sveatoslav Manole, Gabriel Steapu și Lucian Drobot la divizia 7-8 ani, iar la 13-14 ani loc de frunte a mai luat și Stanislav Găleată. La categoria 9-10 ani, medalie de argint și diplomă de gradul II au obținut Lucian Blăniță, Alexandru Roșca și Cătălin Beșliu, iar la categoria 7-8 – Laurențiu Drobot. Locul III și medalii de bronz la 7-8 ani le-au revenit lui Chiril Munteanu și Alexei Lazăr, iar la 9-10 ani – lui Nichita Pădure.

Iurie Gîrbu, favoritul unghenenilor, câștigătorul titlului de campion al republicii timp de 5 ani consecutivi, ne-a mărturisit că de această dată a rămas dezamăgit. Din cauza problemelor de sănătate, care le-a avut anterior, nu a reușit să se pregătească mai bine. Astfel, prestația lui a fost mai slabă, iar de această dată nu a reușit să ajungă pe locurile de frunte. După cum a apreciat directorul Școlii Sportive Raionale, Ion Lazăr, acesta este totuși un start bun. Având în vedere că participanții sunt încă mici, dânsul a remarcat că rezultatele sunt meritate, iar în viitor vor atinge performanțe mai mari.

You can leave a response , or trackback from your own site.