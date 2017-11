Locuri de frunte la jocul de dame



Recent, un grup de sportivi ungheneni a revenit acasă cu câteva trofee de la turneul la jocul de dame consacrat memoriei antrenorului emerit al Republicii Moldova, Nicolai Gringruza, care a avut loc în perioada 4-8 noiembrie.

Competițiile s-au des-fășurat în mai multe categorii de vârstă căt și în dependență de performanța sportivă. Astfel în categoria A au concurat 7 mari maeștri internaționali, dintre care 4 campioni mondiali. În categoria B au participat 23 de sportivi, inclusiv 7 maeștri în sport și 14 candidați în maeștri. În această categorie, Serghei Nicul, președintele Federației jocului de dame din raionul Ungheni, a ocupat locul VII, iar în subgrupa persoanelor cu dizabilități – locul III. Dânsul ne-a comunicat că a fost o luptă aprigă, cu atât mai mult cu cât la tabla de joc s-au aflat sportivi cu renume și categorie înaltă.

Ungheneanul Dumitru Cușnir, născut în anul 2006, s-a clasat pe locul III în grupa C, unde au jucat sportivi de categoria I-II. Acesta ne spune că aici au concurat 39 de jucători, mulți dintre ei, deși de o vârstă mai fragedă, au deja o experiență bogată a luptelor la tabla de dame. Tot în această categorie, sora sa, Cristina, născută în anul 2005, a acumulând 42 de puncte. În altă categorie a concurat și alt Cușnir, Alexandru, născut în anul 2011, care deja obține rezultate bune și acumulează experiență, care îi va fi de ajutor pe viitor.

Serghei Nicul a men-ționat, că astfel de competiții contribuie la popularizarea și dezvoltarea acestui tip de sport, la creșterea performanței sportivilor, precum și la acumularea experienței, mai ales pentru jucătorii de o vârstă mai mică.

