Campionul unghenean Dumitru Cușnir ne aduce iarăși loc de frunte la jocul de dame, de această dată de peste hotarele țării. După ce a luat 2 medalii de aur și una de argint la Campionatul Moldovei la Jocul de Dame, Dumitru a mers mai departe la Campionatul Mondial din Kranevo, Bulgaria, ce s-a desfășurat în perioada 23 august – 1 septembrie, la care au participat 16 țări, Republica Moldova fiind înscrisă cu 40 de jucători, doi dintre aceștia – din orașul Ungheni. Dintre cei doi, Dumitru s-a ales cu cele mai bune rezultate la programul clasic, reușind să obțină 6 puncte. Împreună cu echipa sa formată din jucători cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani au reușit să obțină locul III, situându-se astfel printre cei mai buni și cei mai mici jucători de dame profesioniști.

Deși mulțumit de rezultatul sâu, Dumitru a spus că pentru anul viitor și-ar dori un punctaj mai bun. „Mă voi antrena mai mult și voi obține mai multe puncte”, ne-a asigurat campionul. Evelina Cușnir, mama băiatului, ne-a relatat că această pasiune pentru jocul de dame a dezvoltat-o după ce unchiul său i-a arătat prima oară cum e acest tip de sport. Văzând că îi place și se descurcă, a apelat la antrenorul Igor Rotaru. Au trecut deja trei ani și jumătate de atunci, iar acum Dumitru, la vârsta de 10 ani, se poate bucura de succese remarcabile.

