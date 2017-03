Lucrări importante la grădiniţa din oraşul Corneşti



La grădiniţa „Poieniţa” din oraşul Corneşti derulează lucrări importante de renovare a centralei termice. Aici, cazanele vechi sunt înlocuite cu altele noi, care vor funcţiona pe bază de biomasă, adică, energia termică va fi produsă cu peleţi. Totodată vor fi instalate şi patru colectoare solare pe acoperişul instituţiei, care vor încălzi apa menajeră necesară grădiniţei, fără a se consuma electricitate sau alte surse de combustibil. „Aceste inovaţii vor permite să economisim banii din bugetul primăriei şi vor contribui la scăderea emisiilor nocive în atmosferă”, a subliniat primara oraşului, Vera Buga.

Pentru un sezon de încălzire, primăria cheltuie circa 160.000 de lei, iar odată ce vor folosi peleţii ca generator de agent termic, se vor înregistra şi ceva economii.

Anterior, la această instituţie au fost efectuate şi alte lucrări de îmbunătăţire, inclusiv schimbarea geamurilor, reparaţia acoperişului, întărirea fundaţiei. „Vrem ca nu doar centrala termică să arate bine, dar întreaga instituţie”, subliniază primara. E necesar de realizat aici şi alte lucrări. Directoarea grădiniţiei, Maria Cudreavţev a spus că pe viitor se planifică a izola termic clădirea, a repara sistemul de canalizare şi blocurile sanitare.

Potrivit primarei, banii pentru renovarea centralei termice şi instalarea bateriilor solare au fost oferiţi de PNUD, iar costul total al proiectului este de 1.700.000 de lei. Vor pune mână de la mână şi restul actorilor comunitari pentru a duce la bun sfârşit proiectul. 300.000 de lei constituie contribuţia comunităţii, adică, a primăriei, Consiliului Raional şi a localnicilor. Potrivit directoarei grădiniţei, părinţii deja au colectat peste 12 mii de lei.

Chiar dacă în localităţile din raionul Ungheni au mai fost construite centrale pe biomasă, dar care acum nu sunt folosite, Vera Buga speră că nu a dat greş cu acest proiect. Deja au fost identificaţi câţiva agenţi economici care produc peleţi de calitate şi se află în apropierea oraşului Corneşti. Cert e că nici la cazanele care consumă cărbune şi lemne nu vor renunţa.

La moment, la Grădiniţa „Poieniţa” sunt înregistraţi 106 copii, dar, în medie, 80-90 o frecventează zilnic.

