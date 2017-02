Lui Anatol i-au întins o mână de ajutor. O poți face și tu!



Un grup de tineri din orașul Ungheni i-au întins o mână de ajutor lui Anatol Cozma. Ei au fost sensibilizați de condițiile în care locuiește bărbatul de 32 de ani, faptul că în apartament i-a fost deconectată energia electrică, apa, dar și că acesta suferă de o boală grea. „Prin geamuri și ușă suflă vântul. Anatol ne-a trezit compasiune și sperăm că acțiunii noastre de caritate se va alătura mai multă lume”, a spus Radu Rogojanu, unul dintre tinerii care au inițiat această campanie.

Zilele trecute, băieții au instalat un cort în Piața Independenței și, chiar de era un frig năprasnic, de dimineață până seara au îndemnat unghenenii să doneze câte puțin pentru Anatol. Printre cei care s-au apropiat să se intereseze despre acțiunea de caritate, dar și au donat bani au fost și consilierii orășenești Eduard Bejenari și Maria Buruiană. Ultima, care e și directoare educativă la LT „Gheorghe Asachi”, și-a recunoscut elevii: „Sunteți băieți buni. Bravo că observați oamenii care se află într-o situație dificilă și încercați să îi ajutați”. Maria Buruiană a spus că va discuta problema lui Anatol Cozma la una din ședințele de la primărie. Dânsa le-a dat și un sfat tinerilor: „Dacă tot v-ați mobilizat, bateți și la ușa structurilor responsabile: Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, primărie, Consiliul Raional. Se va găsi soluția și pentru acest tânăr”.

Anatol Cozma din copilărie suferă de o boală incurabilă. Dânsul ar dori să muncească undeva, însă problemele se țin lanț de el. Mai întâi i-a murit mama, deci nu are niciun ajutor de nicăieri. Apoi niște răufăcători i-au pătruns în apartament și i-au furat din puținul pe care îl avea, dar și actele. Mai merge cu ziua pe la oameni, dar și atunci se roagă să nu aibă vreo criză. Anatol are însă un vis măreț: „Scriu versuri, cântece. Am și o lucrare „Genevieva”, despre o fetiță care își pierde vederea la cinci anișori. Visez să editez o carte, iar o parte din banii pe care i-aș putea acumula din vânzarea ei să îi donez pentru copiii aflați la nevoie, bolnavi”.

Tinerii care au anunțat despre actul de caritate pe rețelele de socializare speră că vor reuși nu doar să îi achite datoria la energia electrică, de 513 lei, dar și să îi facă reparație în locuință, să îi schimbe ușa de la intrare. După cum spun ei, nu-i vor oferi chiar totul pe tavă lui Anatol, dar doresc să îi arate că se poate de trăit și altfel.

Dacă mai sunt și alți oameni care vor să îl ajute pe Anatol, pentru mai multe detalii pot să apeleze numărul de telefon 069311860 (Radu Rogojanu).

