Lumină pe timp de noapte



Tweet



Tweet

Novaia Nicolaevca, Rezina. Aceste sate din comuna Mănoilești vor avea lumină și pe timpul nopții. Aici au fost instalate în total 72 de becuri pe o lungime de 5,7 km, dintre care în Rezina – respectiv 51 becuri la 4 km, iar în Novaia Nicolaevca – 21 becuri la 1,7 km. „Conectarea la energia electrică se va efectua în viitorul apropiat, imediat cum facem transferul de bani”, spune contabila primăriei, Carolina Bobeică.

Suma totală a proiectului este de 201800 lei, dintre care 150000 au fost oferiți de Consiliul Raional Ungheni, 51800 – din bugetul local și contribuția cetățenilor. Locuitorii acestor sate sunt convinși că datorită acestui proiect o parte din problemele ce țin de siguranța și securitatea lor, dar și de ordinea publică se vor diminua. Ei speră că și aspectul estetic al localităților se va îmbunătăți.

You can leave a response , or trackback from your own site.