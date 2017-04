Luptătorii s-au întors victorioși de la campionat



Pe 8 aprilie, echipa Clubului Sportiv de lupte libere și pankration Semeni a participat la Campionatul republican de lupte libere. Evenimentul a avut loc la Mereni, raionul Anenii Noi și a adunat 140 de sportivi din mai multe localități din Republica Moldova.

Cum era și de așteptat, sportivii din Ungheni, antrenați de Dumitru Bostan, Valentin Prepeliță și Ghenadie Flocea, s-au întors acasă victorioși, cucerind 4 medalii de aur, 5 de argint și 2 de bronz. Clasamentul a arătat în felul următor: pe locul I au urcat Andrei Flocea, elev la liceul „Vasile Alecsandri”, Pavel Andrușca, Gavriil Ciugureanu, Dumitru Lupoi, Gimnaziul Mănoilești. Medaliile de argint au fost decernate lui Marian Chișca, Victor Țurcanu, elevi la Gimnaziul Stolniceni, Chiril Costeniuc, ȘP „Spiridon Vangheli”, Daniel Budeanu, liceul „Gheorghe Asachi”, Andrei Trocin, Gimnaziul Costuleni. Pe treapta a treia a podiumului au urcat doi jucători. Aceștia sunt Ciprian Garbanovici, Gimnaziul Stolniceni și Ion Ceretean, ȘP „Spiridon Vangheli”. Antrenorul și directorul Școlii de sport Ungheni a Ministerului Tineretului și Sportului, Ghenadie Flocea, a punctat că și Rafael Verijac a avut lupte grele, însă a cedat locul III unui sportiv din Căușeni.

Totodată și Dumitru Bostan a ținut să menționeze că astfel de competiții trebuie să fie organizate mai frecvent, deoarece în așa fel crește și nivelul de măiestrie al sportivilor.

