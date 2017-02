Măgurele: dialog direct cu cetățenii



Duminica trecută, cetățenii satului Măgurele au participat la prima adunare publică din acest an. Este o practică deja obișnuită pentru locuitori de câteva ori pe an să fie în dialog direct cu primarul, pentru a pune în discuție problemele locale, a pune întrebări, a primi răspunsuri și a afla informații utile. De fapt, este una din puținele localități din raionul Ungheni, pentru care desfășurarea adunărilor publice face parte din agenda obișnuită a primarului, Sergiu Bodrug.

Se pare că oamenii chiar au așteptat această întâlnire, căci sala Casei de Cultură a fost plină, cu toate că temperatura de afară era cu mult mai înaltă decât cea din încăpere. Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare, respectarea ordinii publice, curățenia de primăvară, proiectele finalizate în anul trecut – iată doar unele din subiectele la care s-a referit primarul.

Astfel, pe parcursul anului trecut în Măgurele au fost atrase investiții în sumă de 1 mln. 300 mii lei, dintre care din fondul local – peste 200 mii lei, contribuția populației fiind de circa 70 mii lei, restul sunt bani din fonduri europene. Primarul a vorbit de asemenea și despre deplasările în interes de serviciu efectuate în anul trecut, specificând dacă au fost cheltuiți banii publici sau nu pentru astfel de călătorii.

Dânsul s-a referit și la proiectele care sunt în derulare, cum ar fi administrarea site-ului nou creat pentru primărie, amenajarea unei fântâni arteziene, dar și instalarea sistemului de iluminat stradal. Începerea lucrărilor de construcție a apeductului și sistemului de canalizare a fost unul dintre subiectele examinate în amănunte, locuitorii fiind interesați în special de cel mai important aspect – valoarea contribuției lor.

Maria Sturzu, secretara Consiliului local, spune că este satisfăcută de prezența cetățenilor la adunare, chiar dacă primarul are zile de audiență la care vin locuitorii, totuși la astfel de adunări publice dânșii pot primi informații mai ample, pot pune în discuție și analiza mai multe probleme de interes public.

