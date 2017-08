Mai aproape de cetățeni



Tweet



Tweet

Zi de sărbătoare pentru locuitorii satului Costuleni. Stadionul de aici a găzduit duminică, 30 iulie, o amplă demonstrație a instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Peste 900 de oameni s-au adunat să ia parte la această manifestație, scopul acesteia fiind apropierea oamenilor legii de cetățeni. Evenimentul a debutat cu o prestanță deosebită a fanfarei Ministerului Afacerilor Interne, la care a fost antrenat în dans ansamblul ”Do-Re-Micii”.

Demonstrația a continuat cu un program pregătit de Plutonului de Cavalerie a Inspectoratului Național de Poliție, iar cei patru cai împreună cu ofițerii au încins atmosfera. De la eveniment nu au lipsit nici concursurile sportive de tragere a funiei, volei, lupte tradiționale şi minifotbal. Au avut parte de distracţie şi copiii, care au primit îngheţate gratuite şi au testat echipamentul poliţiştilor, fiind amenajat și un mic parc de distracție cu tobogane. Evenimentul a fost completat cu evoluția micilor interpreți, copii au învățat regulile de siguranță prin diverse jocuri interactive, iar adulții și-au testat forțele cu polițiștii la diverse jocuri sportive.

Pe lângă distracție și voie bună s-a pus accentul și pe informarea cetățenilor Cei care au luat partea la această campanie au aflat de la poliţişti când şi cum trebuie să scrie o plângere. Primarul satului, Sorin Gurău, a menționat faptul că acest eveniment este o premieră atât pentru ungheneni cât și pentru locuitorii din Costuleni: ”Această campanie este una binevenită, după cum se vede și prezența cetățenilor este la nivel. Peste 200 de cetățeni au venit să-și găsească răspunsurile la diverse întrebări. Sperăm că respectiva campanie să devină o tradiție deja. Și nu doar pentru distracție și spectacol, dar și pentru informarea cetățenilor”.

Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Ungheni Lilia Covaliov, campania pilot „Împreună pentru siguranța ta” inițiată de MAI a fost lansată și în alte 10 localități din țară, având ca scop fortificarea colaborării cu societatea civilă.

You can leave a response , or trackback from your own site.