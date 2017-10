Mai avem sau nu avem monumente istorice



Fiecare dintre noi și-a pus cel puțin odată întrebarea ce locuri sau monumente istorice putem vizita în orașul Ungheni? De ce oare la noi nu mai avem păstrată nicio clădire istorică? Unde au dispărut acestea sau cine le-a dărâmat, dacă totuși au existat vreodată. Călătorim și întâlnim locuri în care istoria parcă ar vorbi de la sine, dar aici cele mai importante monumente istorice au rămas Gara Feroviară, Podul Eiffel, biserica „Sf. Nicolae” din cartierul Dănuțeni și biserica „Sf. Aleksandr Nevski”. Dacă alte localități se mândresc cu o arhitectură aparte și clădiri păstrate, chiar dacă majoritatea nu sunt renovate, cum ar fi Călărașiul, Ungheniul nu prea are sau nici nu a avut.

În acest sens am consultat și părerea muzeografului Vasile Iucal, care ne-a și confirmat faptul că în orașul Ungheni sunt puține monumente și clădiri istorice. „Dacă ar fi să fac o comparație între un oraș apropiat nouă, cum ar fi Călărași, diferența este ca între cer și pământ. Ce ne-a mai rămas până acum sunt câteva obiective, care datează din anii 1960-1970, în rest – clădiri sovietice. Sub conducerea stalinistă orașul a devenit unul bolșevic, iar întreaga arhitectură a fost distrusă. Fiind un oraș la hotar și deci strategic, marile puteri de atunci au distrus practic clădirile de importanță majoră. Din păcate, toate acele experimente nu au avut un rezultat prea bun. Drept urmare, astăzi ducem lipsă de obiective istorice și turistice deopotrivă”, a remarcat muzeograful.

Și Boris Zugravu, președintele Asociației pensionarilor/vârstnici din raionul Ungheni, a ținut să ne remarce faptul că cele mai vechi monumente sunt cele făcute după căderea regimului comunist. „După ce Republica Moldova și-a câștigat independența, primul monument, care a apărut în Ungheni, a fost bustul lui Gheorghe Asachi, odată cu deschiderea LT „Gh. Asachi”. Câțiva ani mai târziu, în apropierea primăriei a fost amplasat un alt bust al unui alt mare om al literaturii – Mihai Eminescu”, a precizat președintele. De asemenea, dânsul a mai remarcat că datorită asociației respective Piața Primăriei a fost redenumită în Piața Independenței și tot atunci s-a discutat amplasarea în centrul pieței a monumentului lui Alexandru cel Bun. Proiect ce nu s-a realizat nici până în prezent, dar este în atenția Asociației „Unghenenii de Pretutindeni”.

Dar rămânem cu speranța ca într-o bună zi în municipiul Ungheni se va pune accentul și pe dezvoltarea arhitecturală. Până atunci nu ne râmâne decât să admirăm frumusețea orașelor vecine și ceea ce a rămas aici.

