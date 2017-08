Mai departe de vorbe nu s-a mers



De mai multe ori s-a întâmplat așa că a fost suficient să abordăm problema și imediat au reacționat cititorii. La fel și articolul „Nu poate fi învins șarpele verde?” („Unghiul”, nr. 20 din 02.06.2017) a trezit reacții de răspuns. Ne-a îngrijorat în mod deosebit adresarea locuitorilor din satul Cioropcani, care sunt indignați de faptul că unii consăteni (ei spun nume concrete) vând acasă surogat, cu care îi alcoolizează pe bărbații lor. Despre acest lucru ne vorbește una dintre interlocutoarele telefonice, știu și primarul, și polițistul de sector, dar niciun fel de măsuri nu se iau. „Oare ca să fie pedepsiți acești oameni pentru activitate ilegală, trebuie să se otrăvească cineva? La noi, de obicei, se întâmplă așa că până nu ne arde cojocul, nu ne mișcăm din loc”, spune femeia.

Potrivit secretarului interimar al consiliului local al comunei Cioropcani, Ana Romanciuc, așa și este. Poliția spune că pentru a lua anumite măsuri, trebuie să prindă persoana în flagrant, dar nimeni nu este de acord să meargă și să facă cumpărătura „de control”. Problema, chipurile, nu constă numai în aceasta, ci și în faptul că unele magazine vând alcool foarte ieftin și iubitorii de a bea, de multe ori, „locuiesc” acolo. Din păcate, în sat se bea mult, desigur, cea mai mare parte a acestei categorii sunt persoane de sex masculin ajunși aproape la 50 de ani. Tinerii? În sat mai că nu au rămas tineri, toți sunt plecați peste hotare. „Ce-i drept e drept, sunt oameni care vând rachiu. Am informat polițistul de sector despre acest fapt, dar, cum se vede, așa lucrează… Acesta e durerea noastră”, spune primarul comunei, Victor Robuleț. El poate să discute cu „comercianții”, și a vorbit cu ei cu vreun an în urmă, i-a avertizat, dar acest lucru nu a avut niciun efect, iar alte metode de influență el nu are. Poliția ar explica că trebuie să-i prindă în timpul vânzării, altfel nu se poate. El a menționat că această problemă există nu numai în Cioropcani, dar și în alte locuri. Dânsul a mulțumit pentru informație și a promis că încă o dată va vorbi cu acești oameni.

Igor Vrănescu, șeful Inspectoratului de Poliție al raionului Ungheni, a spus că trebuie să ne adresăm ofițerului de presă Lilia Covaliov, care a menționat că neapărat va avea loc o discuție și vor fi luate măsuri în conformitate cu legislația.

Desigur, am dori mult să fie luate măsurile respective, care să corespundă răului adus de acești „binefăcători” care comercializează alcool ieftin. Putem doar presupune câte lacrimi, certuri în familie și drame au loc nu numai în Cioropcani, dar, probabil, în fiecare sat din vina unor astfel de „oameni de afaceri”. Ei pot spune că nu au cu ce trăi, de aceea vând ce pot. Corect, dacă nu ai cu ce trăi, haideți să alcoolizăm jumătatea cândva puternică a omenirii care și așa și-a pierdut puterea.

