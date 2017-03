Mai mulți cu cinci aleși orășenești



Patru consilieri orășenești de la Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și unul de la Partidul Nostru (PN) au aderat la Partidul Democrat (PD).

Declarația respectivă a fost făcută publică la ședința Consiliului Orășenesc Ungheni ce a avut loc pe 24 martie, de către Ion Țîțu, ales pe listele Partidului Democrat din Moldova. Acesta însă nu a dorit să comenteze venirea noilor membri, doar a adăugat: „Așteptăm și pe alții să adere”.

În anul 2015, în Consiliul orășenesc Ungheni, au acces trei consilieri PD, cărora, ulterior li s-a alăturat și socialistul Valeri Jurba. La moment, în fracțiunea PD sunt deja nouă consilieri din cei 27. Mai detaliat citiți în ziarul ”Unghiul” de la 31.03.2017.

