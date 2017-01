Mai puţine planuri de achiziţii, dar legume şi fructe – conform necesităţilor



Cartofi, morcov, varză, sfeclă, ceapă, conopidă, dovleac, lămâie – acestea sunt produsele agroalimentare pe care intenţionează să le procure Primăria oraşului Ungheni pentru perioada trimestrială 01.02-01.05.2017. Este în premieră, când un astfel de anunţ e făcut public în presa locală, cât şi pe pagina oficială a instituţiei.

Trimestrial, lista produselor agroalimentare va fi modificată, în dependenţă de anotimp şi la propunerile directorilor de grădiniţe, conform recomandărilor Centrului de Sănătate Publică. Eduard Balan, viceprimarul oraşului, spune că îşi doresc ca mai mulţi operatori economici să participe la concursul ofertelor de preţuri. Din practica anilor trecuţi, cel mult 3 sau 4 operatori îşi prezentau ofertele, în mare parte fiind conducători ai micilor gospodării ţărăneşti.

Potrivit planului de achiziţii publice pentru anul curent, aprobat de către consilierii locali, autorităţile orăşeneşti intenţionează să procure produse agro-perisabile prin concursul ofertelor de preţuri în sumă de 590 de mii de lei

Spre deosebire de oraşul Ungheni, Vitalie Bujor, primarul comunei Alexeevca, spune că nu ar fi fost aprobat un plan de achiziţii pentru anul 2017, abia urmează să se întrunească într-o şedinţă pentru a discuta ce produse alimentare trebuie procurate pentru alimentarea copiilor din grădiniţă. În schimb Angela Cazac, directoarea Grădiniţei „Andrieş” din această localitate, spune că se procură lunar o cantitate mică de produse alimentare, doar frecvenţa lunară în medie este de 30 de copii. Dânsa semnează lunar contracte de mică valoare de 100 de lei doar cu un agent economic, anume la capitolul procurarea legumelor şi fructelor.

Ştefan Roşca, primarul satului Cornova, spune că, dacă este mai simplu să procuri legume, căci agentul economic prezintă certificatul de calitate necesar, atunci fructe nu au de unde procura. Nu pentru că nu sunt, dar pentru că e joasă calitatea lor. Plan de achiziţii aici nu există, căci au relaţii doar cu un singur agent economic, de la care procură atât produsele alimentare, cât şi cele agricole.

