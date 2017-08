Maratoniștii ungheneni în Franța



Tweet



Tweet

La semimaratonul internațional Marvejols-Mende, Franța, Republica Moldova a fost reprezentantă de către un grup de atleți, membri ai clubului sportiv „ Sporter-Ungheni”.

Acest semi-maraton se organizează pe o distanță de 22 kilometri 400 metri, cu startul în orașul Marvejols și finișul în alt oraș, Mende. Antrenorul clubului, Mihai Grosu, spune că atleții din Ungheni nu sunt pentru prima dată la acest gen de competiții, care se desfășoară deja al 45-lea an consecutiv. Pentru prima dată antrenorul împreună cu atleta Valentina Delion au participat la aceste competiții în 1999. Valentina înregistrase un rezultat destul de bun, nimerind în topul celor mai buni 30 de sportivi. Atunci, aceasta s-a situat pe locul 13, un record pe care încă nicio atletă din țară nu a putut să îl doboare. La fel, antrenorul spune că francezii numesc acest concurs ca unul legendar, din cauza dificultății traseului.

Și anul acesta și-au dorit să participe într-o componență mai mare, ca până la urmă la linia de start alături de alți 4000 de participanți să fie însuși antrenorul, Mihai Grosu, aceeași Valentina Delion, care a revenit din Italia cu această ocazie, și viitorii performeri – Tudor Cebotari și Dorin Romanovschi. Astfel, Tudor Cebotari a parcurs distanța în 1 oră 40 min. 22 sec., ocupând locul 120. Dorin Romanovschi, 1 oră 49 min 28 sec. (locul 353), Valentina Delion, 2 ore 11 min. 42 sec. (locul 1089), iar Mihai Grosu – 2 ore 22 min. 32 sec. (1505).

Participarea ambilor performeri, după cum a menționat și antrenorul lor, i-a motivat să se ocupe și în continuare cu atletismul.

You can leave a response , or trackback from your own site.