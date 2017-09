Marea ”reformă” a justiției: de la Șor la Brăguță și Alexeev



Nu îmi sunt frați, cumetri și nici nu facem parte dintr-un partid. Unul, pe când era șef mare, de la niște bănci au dispărut miliarde de lei, ca după aceasta să devină primar de oraș, să se ducă la ședințele de judecată în costum și cu cravată, înconjurat de paza sa de corp ca mai apoi să plece în luxul său de acasă. Al doilea, inițial, ar fi fost reținut pentru depășirea vitezei și încătușat, dus în izolator, dezbrăcat cu pielea goală, unde ar fi murit de pneumonie, deși era bolnav psihic. Al treilea se afla la volanul microbuzului cu boxele de sonorizare la un miting al opoziției ca a doua zi acasă să fie reținut, încătușat ca cel mai mare criminal și dus în izolator. Diferența dintre faptă și răsplată e ca de la pământ la cer. Dar asta-i marea ”reformă” a justiției pe banii europenilor.

