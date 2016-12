Maşina centrului de sănătate nu e ambulanţă



Interlocutoarea telefonică, locuitoare a unui sat din raionul Ungheni, care s-a prezentat Nina Burlacu, a spus că timpurile se schimbă parcă, dar ele nu au nicio putere asupra societăţii şi a oamenilor. Cu toate că în lumea contemporană ar trebui să fim mai responsabili, aşa ceva nu se întâmplă. Chipurile, le-au dat centrelor de sănătate din sate maşini procurate din banii noştri, dar se întreabă, în ce scop?

A devenit oare mai bună deservirea medicală la sate? Oare mai des au început medicii să viziteze bolnavii la domiciliu? Judecând după maşina de la centul din satul respectiv, cum a fost, aşa şi este, numai pe şofer îl văd că umblă cu maşina ceea încolo şi încoace, iar dacă chemi medicul acasă, el îţi răspunde că nu are cu ce veni. „Pe 3 decembrie, sâmbătă, la 18.00, ne întorceam de la slujba de la biserică şi am văzut maşina lângă ferestrele casei şoferului. Oare fusese la un apel la acea oră? Există vreo regulă pentru aceste maşini sau ele sunt ca ambulanţa? Unde trebuie să fie lăsate noaptea?”, întreabă femeia.

Nicolae Silion, directorul Centrului de Sănătate Năpădeni, a menţionat că toate centrele de sănătate din raion au maşini de serviciu, care nu trebuie confundate cu ambulanţa. Doctorul explică că centrul deserveşte 4 sate şi el zilnic se duce în fiecare din ele, uneori şi de câte 2-3 ori. Dacă ţinem cont de faptul că satul Curtoaia, pe traseu, se află la 22 de kilometri de ei, Condrăteşti – la 15, Cornova – la 5, imaginaţi-vă cât trebuie să circule. Au garaj, dar maşina nu întotdeauna se află acolo, deoarece uneori trebuie să plece şi pe timp de noapte. Cheamă ambulanţa, uneori din Ungheni, dar ea trebuie să parcurgă 52 de kilometri într-o direcţie. Iar din Ungheni (iată chiar acum au chemat urgenţa medicală), deoarece au un copil cu fractură, până vine maşina trec 2-3 ore, de aceea trebuie să plece el şi să ajute. „Fiecare centru are particularităţile sale. În sate e necesar ca uneori maşina să fie acasă”, a spus în încheiere interlocutorul.

Colega lui, Ludmila Ţurcan, directoarea Centrului de Sănătate Petreşti, spune că, deoarece nu au garaj, şi la ei maşina se află la şofer acasă. Maşina nu este folosită pentru a transporta pasagerii, deşi uneori fac acest lucru, ci pentru a se deplasa la domiciliul bolnavilor, pentru a supraveghea copiii, a pleca la Ungheni, de exemplu, acum nu primeşti vaccinuri dacă nu ai automobil special, cu el duc dările de seamă, aduc medicamentele necesare.

Potrivit lui Oleg Belbas, directorul Agenţiei Teritoriale „Vest” a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, maşini, din câte cunoaşte, au toate centrele de sănătate din raion, fiind procurate de Ministerul Sănătăţii în cadrul unor proiecte. El nu-şi aminteşte să fi procurat compania maşini în aceste scopuri. Dânsul spune că maşinile nu sunt pentru pacienţi şi transportarea lor la spital sau în altă parte, ci pentru activităţile legate de serviciu ale medicilor. Totodată, dacă medicul de familie a fost chemat acasă, iar el nu a venit, atunci trebuie să se adreseze la agenţie. Iată acesta e motiv pentru a depune plângere, nu acela că maşina nu s-a dus unde trebuie, cum pot să ştie oamenii, unde trebuie sau unde nu trebuie.

Directoarea adjunctă a Centrului de Sănătate Ungheni, Tatiana Moraru, a menţionat că maşinile se utilizează pentru chemările medicilor, personalul medical, pentru a oferi consultaţii, a duce medicamente, uneori şi pentru a transporta bolnavi, deşi nu sunt adaptate în aceste scopuri – în ele sunt doar banchete. Toate deciziile sunt luate de directorul centrului, de medic.

