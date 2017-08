Mătușa Tamara… a trecut Prutul



Așteptam că Prutul îl va trece DNA să-i pună la punct pe corupții din Moldova, dar a venit… mătușa Tamara. Vă mai amintiți de scandalul din jurul prim-ministrului român, care ar fi primit moștenire de milioane de la o fostă profesoară de 90 de ani care înainte de moarte s-ar fi ocupat intens cu afaceri imobiliare. Acum și la noi moștenirile și donațiile au devenit la modă, dacă analizezi declarațiile de venituri ale deputaților, miniștrilor, judecătorilor și altor demnitari de stat. Unul ar fi primit drept moștenire zeci de loturi de pământ și case, altul – apartament de 230 de metri pătrați, al treilea – mii de euro, anual, de la mama pensionară… Chiar și președintele țării a ajuns să fie ajutat de părinții pensionari! Oare ei ne consideră pe noi toți atât de naivi să credem în poveștile cu mătușa Tamara?

