Medalii de aur la tenis de masă



În perioada 3-4 iunie s-a desfășurat Campionatul deschis al mun. Chișinău la tenis de masă cu participarea a peste o sută de sportivi din întreaga republică la diferite categorii de vârstă.

La acest campionat a participat echipa Școlii de sport patronată de către Primăria Ungheni în următoarea compenență: Mihai Caminschi, Igor Mușet, Gabriel Didu din cadrul Liceului Teoretic „Ion Creangă”, Ecaterina Toloacă (LT „Vasile Alecsandri”), Nikita Mandatari (LT „Mihai Eminescu”), Iurie Maxim (LT „Aleksandr Pușkin) și Timur Voicu (Școala Primară „Spiridon Vangheli”).

Cei mai buni s-au întors acasă cu premii și laude. Medalie de aur a obținut Nikita Mandatari, acesta s-a clasat pe locul I la categoria celor născuți în anul 2007 și mai mici. Părinții acestuia povestesc cu mândrie că băiatul lor este deja un campion adevărat. „Nu este pentru prima dată când câștigă medalie, de curând a mai participat la un campionat și atunci a luat medalia de argint. Ne bucurăm pentru reușitele lui, și dacă tot are acest hobby și se descurcă bine noi îl susținem cu tot ce putem”, a povestit Dumitru Mandatari, tatăl campionului.

Cu medalie de aur s-a întors acasă și Ecaterina Toloacă la categoria celor născuți în anul 2003 și mai mici. Antrenorul echipei se declară mulțumit de rezultatele copiilor și ne povestește că pe viitor aceste rezultate ar putea fi și mai bune: „Mi-aș fi dorit ca și ceilalți membri ai echipei care au ajuns în finală să obțină locuri de frunte, dar pe viitor ei vor lucra mai mult și vor obține rezultate mai bune. Speranțe ne insuflă și Gabriel Didu, fiind menționat drept cel mai tânăr participant la competiții de așa nivel la vârsta sa de numai 8 ani”.

