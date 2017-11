Medalii de bronz la tenis de masă



În perioada 27-28 octombrie în municipiul Chișinău s-a desfășurat turneul republican la tenis de masă „Confucius 2017”, ediția a II-a, la care au fost prezenți peste 200 de participanți de diferite categorii de vârstă. Echipa Școlii de Sport patronată de către Primăria municipiului Ungheni a participat cu 10 sportivi, printre care Dumitru Dilion, Igor Mușet, Maxim Nemțanu, Gabriel Didu, Nichita Mandatari, Maxim Iurii, Felicia Crețu, Ecaterina Toloacă, Alina Gaviuc și Alexandrina Crețu.

Potrivit lui Vasile Adam, profesorul antrenor al tenismanilor, la marea finală a turneului au participat doar Dumitru Dilion, Igor Mușet, Ecaterina Toloacă și Maxim Iurii. Ceilalți participanți ungheneni, deși au avut o prestație destul de bună, din cauza faptului că au evoluat cu copii din categoriile mai mari de vârstă nu au ajuns în finală. Cu toate acestea copiii au demonstrat aptitudinile și au dat speranțe școlii pentru un viitor promițător.

Echipa a adus orașului de la turneu 3 medalii de bronz. Finaliști au fost: Ecaterina Toloacă cu două medalii de bronz la dublu și individual și Dumitru Dilion cu medalie la dublu. Tatăl Ecaterinei, Igor Toloacă, ne-a mărturisit că premiul câștigat este rezultatul muncii ei și a antrenorului: „Ne mândrim de succesele Tincăi, aceste medalii vor fi o motivație în plus de a munci mai mult, pentru a cuceri premii noi, poate și mai mari”.

