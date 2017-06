Medalii pentru atleți



Mai multe medalii la atletism au ajuns și la Ungheni. În cadrul concursului sportiv ce s-a desfășurat în municipiul Tiraspol pe 27-28 mai Clubul Sportiv ”Sporter Ungheni” a reușit să obțină locul I, II și III la probele desfășurate. Medalia de aur la 5000 metri a obținut-o Iuliana Oancea, în vârstă de 17 ani, locul II i-a revenit Valentinei Bejenari, elevă la Școala Profesională, membră a clubului sportiv. Iuliana Oancea de asemenea a fost și câștigătoarea locului II la proba 3000 metri. Valentina Bejenari spune că ambele fac parte din categoria junior și sunt câștigătoarele mai multor premii la concursurile naționale.

La categoria de senior, proba 10000 metri, locul III l-a luat Tudor Cibotari, originar din satul Pârlița, el fiind unul dintre cei mai tineri atleți pe distanțe lungi. Pe același loc s-a clasat și Dorin Romanovschi, student la Colegiul de Medicină. Iar alți doi concurenți – Natalia Rotăreanu și Olga Gorea – s-au întors acasă cu mențiuni.

„Aceste reușite ne bucură, suntem mulțumiți că munca noastră începe să dea roadă. Este evident că pentru asta am lucrat mult, așa cum știm cu toții, fără antrenamente puternice nu există reușită, dacă vrei să câștigi ceva trebuie să muncești din greu. Este o muncă grea, dar folositoare. Dacă alergi, ai o viață sănătoasă”, a declarat Mihai Grosu, antrenorul echipei. În același timp, Grosu povestește că aceste reușite se datorează în mare parte atât tinerilor cât și susținătorilor clubului, în special, Direcției Educație pentru susținerea financiară precum și Școlii Profesionale pentru găzduirea antrenamentelor pe parcursul iernii.

