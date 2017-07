Medicamente compensate, dar nu pentru toți



Tweet



Tweet

Tot mai multe femei din mediul rural se plâng că deși au copii minori nu au beneficiat de medicamente gratuite oferite de fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală și nici măcar nu au fost anunțate despre această posibilitate. Având în vedere că vizita medicului de familie în punctele medicale din localități este una săptămânală, cele mai multe rețete sunt scrise de surorile medicale, iar aceste medicamente nu sunt compensate.

Iată ce spune Mariana Ceritean, mamă care nu a beneficiat niciodată de tratamentul gratuit pentru băiatul ei de numai 1 an și 8 luni: „Am apelat de mai multe ori la ajutorul medicului de familie, precum și al surorilor medicale din comună, dar niciodată nu mi s-a spus că am dreptul să beneficiez de anumite medicamente gratuite pentru micuț. Zilele trecute vorbeam cu o altă mamă a unui copil de aceiași vârstă, dar care se află la evidență în oraș, și îmi povestea că toate tratamentele micuței ei au fost gratuite până acum, dar eu sunt nevoită să cheltui câte 400-500 de lei de fiecare dată când băiețelul meu se îmbolnăvește”.

Referitor la defavorizarea pacienților din localitățile raionului Ungheni în ceea ce privește serviciile medicale ziarul nu a putut obține un răspuns de la Lilia Scurtu, șefa Centrului Medicilor de Familie. Pentru a clarifica totuși situația am apelat la ajutorul medicului-șef al Centrului „Alfamed”, Iurie Petriciuc. Iată ce dânsul ne-a declarat: „Într-adevăr nu există o echitate în ceea ce privește acordarea acestor medicamente compensate, dar, cu părere de rău, nu avem medici de familie suficienți ca să putem asigura prezența zilnică la punctul medical din localități. Având în vedere că medicamentele respective sunt prescrise doar de medicul de familie în timpul său de lucru la punctul medical respectiv, pacienții din localități, chiar dacă ar veni în restul zilelor la Centrul de Medicină „Alfamed”, nu ar putea beneficia de tratamentul compensat, fiindcă nu corespunde nici ștampila și nici instituția la care se află pacientul la evidență”.

În ceea ce privește înștiințarea pacienților de această oportunitate Oleg Belbaș, directorul Agenției Teritoriale Vest a Companiei de Asigurare Națională în Medicină, a afirmat faptul că această oportunitate nu este mediatizată suficient mai ales în mediul rural. „Evident că nu-l putem anunța pe fiecare în parte, dar medicul de familie are obligația de a pune la curent pacienții, respectiv mamele copiilor despre gratuitatea anumitor medicamente. Fiecare copil cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani beneficiază de compensații în mărime de 100%”, ne-a declarat funcționarul.

Încă din toamna anului 2016 fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală a completat lista medicamentelor compensate cu alte 65 de denumiri comune internaționale. În total 140 de astfel de denumiri de preparate figurează în lista medicamentelor gratuite pentru copii. Medicamentele pot fi utilizate pentru tratamentul a 20 de boli, care se întâlnesc cel mai frecvent în practica medicilor de familie şi nu necesită internare. Este vorba despre pancreatita cronică, bronşită, astm bronşic, artrită reumatică, diabet zaharat, pneumonie, pielonefrită, infecţiile respiratorii virale acute. Printre aceste preparate se numără amoxicilin, augmentin, biseptol, eufilin, flavamed, lasolvan, panadol baby, sekrol, vermigal și altele.

Pentru a beneficia de medicamente compensate părinții copiilor trebuie să primească o reţetă specială de la medicul de familie, pediatru, endocrinolog, psihiatru sau neurolog. Medicamentele pot fi eliberate de oricare farmacie la prezentarea certificatului de naștere/buletinul de identitate al copilului. Ordinul privind medicamentele compensate a fost emis pe 28 octombrie 2016, fiind valabil până la 1 iulie 2017. Urmează ca în timpul apropiat să se emită un nou ordin, care va preciza dacă medicamentele compensate se vor acorda în continuare copiilor de la 0 la 18 ani sau dacă se va reveni la vechiul criteriu de distribuire ce cuprinde doar categoria de vârstă 0-5 ani.

You can leave a response , or trackback from your own site.