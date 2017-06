Sala de haltere din satul Unțești a devenit o adevărată fabrică de campioni. Aproximativ 28 de copii își fac antrenamentele la sala lui Gheorghe Gorencu (un interviu cu antrenorul citiți miercuri).

Deși acest sport este considerat mai mult unul pentru baieți, trei fete vor să demonstreze că diferențele între fete și baieți nu sunt atât de mari.

Este vorba despre o tehnică care odată învățată diferențele dispar. Din cele două grupuri de copii care se antrenează, doi dintre ei, cei mai mici, de altfel, au ajuns adevărați campioni.

Victoria Gamurari are 12 ani și este în clasa a VI-a la Gimnaziul ”V. Vasilache”. Practică halterofilia de un an și jumătate. Deși fetele de vârsta sa au alte preocupări, ea nu visează decât să ajungă campioană. A fost prima fată din raionul Ungheni care a participat la competițiile cu haltere ”Podețul de Anul Nou” desfășurat la Chișinău în perioada 18-21 decembrie 2015. A reușit într-un timp relativ scurt să adune numeroase diplome, medalii, chiar și premii bănești. În prezent se poate mândri cu o medalie de aur, una de argint și trei de bronz. ”M-am dus la sala domnului Gorencu mai mult din curiozitate. Am auzit că se duc mulți băieți și spun că sunt încântați și am vrut să văd și eu cum este. Chiar dacă părinții nu m-au încurajat la început, spunând că acesta este lt un sport pentru băieți, când am început să câștig premii au văzut că eu chiar mă descurc. Nu știu cât voi mai continua cu halterele, eu aș vrea să devin medic veterinar, dar până atunci vreau să câștig cât mai multe competiții”, povestește Victoria Gamurari.

Celălalt campion este Dan Tetelea, un băiat de numai 11 ani, elev în clasa a IV-a. El practică acest sport de doi ani și deja a adunat trei medalii de aur, una de bronz și numeroase mențiuni. Deși dorește să devină polițist, el totuși își face planuri să meargă la școala sportivă din Nisporeni după finalizarea studiilor gimnaziale. Îi plac confruntările și vrea să devină un campion recunoscut. Combină ușor școala și antrenamentele, dar reușește să-și ajute și părinții la treburile casei”. Eu m-am dus prima dată la antrenament cu un coleg de clasă, nu știam ce voi face acolo, dar am auzit de la alții că este frumos. Am văzut că mă descurc bine și m-am ținut de antrenamente. Mai târziu am adus-o și pe sora mea de 9 ani, a fost și ea cu mine la competiții. Îmi aduc aminte când am fost ultima oară la Chișinău și am luat locul I tata plângea de bucurie. Atunci am câștigat și bani, împreună cu sora mea aveam o mie și ceva de lei, i-am dat pe toți la carusel”, spune Dan Tetelea.

Începutul nu a fost ușor, însă ei nu s-au dat bătuți, au început cu câte 5 kg la smuls și 10 la aruncat, în prezent Victoria a ajuns să arunce și 36 de kg, iar Dan 42. Deși se antrenează de 4 ori pe săptămână câte două ore, copiii nu se plâng. Nici măcar durerile musculare nu i-au oprit, se duc la antrenamente cu drag și nu lipsesc, decât atunci când sunt bolnavi sau intervine ceva. Chiar și în timpul vacanței de vară copiii spun că vor frecventa regulat antrenamentele. Visează la premii mari, vor să devină campioni și să-și învingă adversarii. ”Eu îi susțin mereu și îi încurajez, mă mândresc cu ei. Victoria a fost prima fată din grup care a participat la competiții și a devenit campioană, iar Dan este un băiat ambițios și o fire energică, mă bucur că nu au renunțat așa cum au făcut-o alții, îi văd că sunt niște copii cu un potențial mare. Asta este foarte bine pentru că nu depinde totul de mine ca antrenor, cel mai mult contează cum își dau ei silința. Dacă nu lipsesc de la antrenamente, rezultatele vin rapid, din acest motiv depinde mult și de părinți, cum îi încurajează”, menționează antrenorul Gheorghe Gorencu.