Din cauza gerului, două autobuze şcolare nu au transportat săptămâna trecută elevii către instituţiile de circumscripţie din raionul Ungheni. Este vorba de rutele Frăsineşti – Măcăreşti şi Zăzulenii Vechi – Negurenii Vechi. Informaţia cu pricina a fost publicată pe site-ul Ministerului Educaţiei şi confirmată de către Ştefan Pascaru, şef Serviciu transport şcolar din cadrul Direcţiei Educaţie Ungheni. Potrivit ultimului, unităţile de transport nu au putut să pornească din cauza temperaturii joase, cel mai probabil, carburanţii nu ar fi fost de calitatea dorită şi din această cauză autobuzele nu ar fi putut să ajungă la destinaţie.

Dânsul a explicat că spre şcoala din Negurenii Vechi elevii au fost totuşi transportaţi cu un alt microbuz, de pe ruta şcolară Hristoforovca – Pârliţa. Probabil din această cauză, directorul instituţiei de educaţie din localitatea respectivă, Profirie Pancu, s-a arătat nedumirit când a fost întrebat dacă autobuzul, în dimineaţa zilei de 10 februarie, s-ar fi defectat. Acesta a spus că elevii au ajuns la destinaţie neîntârziat. „Nu ştiu de unde a apărut această informaţie greşită. Copiii au venit cu microbuzul de pe rută. Doar în luna decembrie, din cauza drumurilor care nu au fost deszăpezite, unitatea de transport nu a putut răzbate. În rest, probleme nu avem”, a dat asigurări Profirie Pancu.

Spre Gimnaziul „Elada” din Măcăreşti, chiar dacă nu au fost transportaţi cu microbuzul şcolar, elevii nu au lipsit de la lecţii. Natalia Ursu, organizatoare la această instituţie publică, a spus că dimineaţa, unitatea de transport nu a putut fi pornită, iar elevii au venit pe jos: „O elevă din clasa unde predam lecţia a întârziat vreo 10 minute. Dintr-o altă parte a satului până la şcoală a parcurs mai mult de un kilometru”.

Ştefan Pascaru a precizat că autobuzele şcolare au fost puse în funcţiune în aceeaşi zi, iar elevii au fost transportaţi la amiază cu acestea spre casă.

