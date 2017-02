Minor condamnat la 10 ani de închisoare



Tweet



Tweet

Un tânăr de 15 ani din satul Cornova a fost găsit vinovat de comiterea unui omor, dar și pentru alte infracțiuni care i s-au incriminat. Completul din trei judecători, Anatolie Rusu, Maria Malanciuc și Alexandru Parfeni, de la Judecătoria Ungheni, luni, 6 februarie, a pronunțat sentința. Pedeapsa cumulativă a constituit 10 ani, pe care băiatul îi va petrece într-un penitenciar pentru minori. Sentința este cu drept de atac. Mai mule amănunte citiți în ziarul „Unghiul” de la 10.02.2017.

You can leave a response , or trackback from your own site.