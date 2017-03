Modelul Național de Practici pentru asigurarea bunăstării fiecărui copil în raioanele Ungheni, Călărași și Fălești



În perioada martie-mai curent, în raioanele Călărași, Fălești și Ungheni va fi pilotat Modelul Național de Practici /MNP/, care are ca scop unificarea eforturilor factorilor de decizie şi a profesioniştilor din patru sectoare: educaţie, sănătate, ordine publică şi asistenţă socială în prevenirea apariției riscurilor şi asigurarea bunăstării fiecărui copil. Astfel, în această perioadă, în cele trei raioane vor fi desfășurate mai multe instruiri pentru profesioniștii din domeniu, pentru părinți și copii și va fi pilotată „Instrucțiunea privind mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenire și intervenție primară în asigurarea bunăstării fiecărui copil”, care urmează să reglementeze aplicarea MNP de către cele patru sectoare.

Procesul de pilotare se desfășoară în baza acordului de colaborare pentru asigurarea bunăstării fiecărui copil semnat la 7 februarie curent, de ministerele Muncii, Protecției Sociale și Familiei /MMPSF/, Sănătății, Educației și Afacerilor Interne. Conform prevederilor acordului, MNP va fi extins, ulterior, la nivel național şi integrat în politicile naţionale de protecție a copilului.

Pilotarea MNP în cele trei raioane a fost precedată de instruiri de informare pentru profesioniștii din sectoarele educaţie, sănătate, ordine publică, asistenţă socială, biserică, servicii situaţii excepţionale, care au avut drept scop sensibilizarea practicienilor care interacţionează cu familia şi copilul pentru a interveni la momentul potrivit şi a oferi suportul necesar, neaşteptând agravarea problemelor şi intrarea în dificultate.

Modelul Național de Practici a fost elaborat în cadrul Proiectului ”Familie puternică pentru fiecare copil”, implementat de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil”, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației și 11 raioane din republică, cu suportul financiar al USAID.

Modelul Naţional de Practici integrează o abordare personalizată în lucrul cu copilul şi familia, în cadrul serviciilor universale (educaţie şi sănătate), indiferent de origine, necesități, riscuri și circumstanțe. Acesta este un cadru valabil pentru toți copiii, care nu pornește de la vulnerabilitate sau risc înalt şi se aplică de toate serviciile/specialiștii/practicienii/angajații/voluntarii, care lucrează cu copiii.

Abordarea este valabilă şi pentru specialiştii care lucrează cu adulții, care sunt părinți sau îngrijitori, precum și cu întreaga comunitate de adulți. Modelul de practici propus pentru a fi implementat în Republica Moldova a fost elaborat în baza principiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului şi încurajează toți profesioniștii care sunt în contact cu copilul să se asigure că, acesta este plasat în centrul luării deciziilor, este implicat în procesul de luare a deciziilor și este asigurat că viziunea lui este solicitată și ascultată.

