Moldovenii, mai fericiți ca niciodată



Tweet



Tweet

Moldovenii sunt fericiți, chiar dacă viața lor nu devine mai bună. Ei și ce dacă din bănci s-a furat un miliard de dolari și cetățenii, dar nu cei vinovați de crimă, vor trebui să-l restituie achitând și procente! Ei și ce dacă s-a majorat vârsta de pensionare și bărbații au toate șansele să nu mai ajungă până la prima pensie! Ei și ce dacă copiii din școli și grădinițe sunt hrăniți cu alimente alterate! Ei și ce dacă cineva se joacă de-a parlamentul și deputații nu știu din ce surse cu fiecare an devin tot mai bogați! Moldovenii însă sunt fericiți și vin la marșuri cu drapele și chipiuri roșii, albe, albastre, aplaudă artiștii care primesc nu știu din ce surse onorarii exorbitante. În alte țări, dacă s-ar întâmpla așa ceva, guvernanților de mult le ardea – să spun mai delicat – fundul.

You can leave a response , or trackback from your own site.