La 27 noiembrie, președintele a semnat trei decrete cu privire la cetățenie. Astfel, 15 persoane au primit-o, 15 – au redobândit-o, iar 340 au renunțat la cetățenia moldovenească. Ultimii au plecat pentru totdeauna din Moldova. Dar oare ei sunt unicii? Uitați-vă la îmbulzeala pe lângă ambasadele și consulatele străine din capitală. Dezamăgiți de tot ce se întâmplă, de viața pe care o duc aici, la ei acasă, tot mai mulți moldoveni iau calea pribegiei în căutarea unui loc de muncă, unui trai decent, unui viitor luminos pentru copiii lor. Prin acțiunile guvernanților, care mai mult se îngrijesc de propriile averi, bani, funcții etc., tot mai săraci devin cei care muncesc, iar mai bogați – cei care jupuiesc. Sărăcia îl umilește pe om și poți să faci cu el orice dorești, iar ”stăpânii” atâta și așteaptă.

