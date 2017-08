Monitorizare urmărită doar la solicitare



Au trecut mai bine de doi ani de când au fost amplasate camerele de supraveghere în orașul Ungheni. În tot acest răstimp funcționalitatea acestora a fost pusă de multe ori la îndoială. Deși acest proiect la început presupunea instalarea a 21 camere video pentru monitorizarea atât a traficului rutier, cât şi a ordinii publice, în final au fost instalate doar 18, fiind amplasate pe strazile de circulatie maximă. Una din acestea este pe strada Națională în apropierea sediului primăriei, cel mai probabil aceasta fiind și singura cameră ce supraveghează permanent și nu numai pentru siguranța ordinii publice, ci și pentru siguranța florilor de aici.

Menționăm că proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova, fiind un proiect transfrontalier. Acesta a fost numit „Sistem de informare şi securitate în traficul rutier în oraşul Ungheni” și presupunea amendarea vitezomanilor, care sunt obișnuiți să încalce regulile de circulație. Ca să poată fi amendați mai trebuie ca și cineva să supravegheze acele camere. De acest lucru nu prea s-a ținut cont.

În acest caz am consultat opinia celor de la Inspectoratul de Poliție Ungheni pentru a afla câți șoferi au fost sesizați încălcând limitele vitezei. „Camerele care au fost instalate în oraș aparțin administrației publice locale și nu se află sub controlul inspectoratului. Noi nu dispunem de astfel de date și nici nu am consultat înregistrările acestor camere de supraveghere”, ne-a precizat Lilia Covaliov, ofițer de presă la inspectorat.

Pentru a clarifica cine se ocupă cu supravegherea camerelor video instalate acum doi ani și cine de fapt ia măsuri în privința încălcărilor comise, Alexandru Ambros, primarul orașului, ne-a dat un răspuns evaziv și neclar. „La moment aceste camere nu sunt supravegheate permanent, ci doar la solicitare. Noi nu dispunem de o înregistrare online a acestora. Proiectul s-a finalizat deja, iar aceste camere au intrat în posesia primăriei și urmează ca în timpul apropiat să fie transmise Inspectoratului General de Poliție, pentru a putea fi preluate de Inspectoratul din Ungheni”, ne-a spus primarul. Dânsul nu a putut să ne dea nicio informație referitor la numărul de încălcări sesizate și nici dacă au fost stabilite sau nu amenzi pentru acestea spunând că informația respectivă nu ține de competența primăriei, cu toate că aceasta este singura care supraveghează camerele.

Astfel, nu am putut primi o informație exactă referitor la funcționalitatea acestor camere. Rămâne de văzut cum vor fi gestionate camerele atunci când vor trece sub controlul Inspectoratului de Poliție Ungheni. Potrivit lui Alexandru Ambros, camerele vor trece în gestiunea inspectoratului după ce la următoarea ședință Consiliul Raional Ungheni va adopta o decizie respectivă. După doi ani de activitate, când se presupune deja că o bună parte din camere deja ar fi uzate dat fiind condițiile meteorologice nefavorabile, beneficiul acestora încă nu este vizibil. Rămânem doar cu întrebarea: pentru ce se fac anumite proiecte, se accesează fonduri ca în final acestea să nu funcționeze conform planului?

