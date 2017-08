Moto-mașină -invenție a unui tânăr din Pârlița



Moldoveanul este inventiv. A demonstrat-o un tânăr de numai 20 de ani din Pârlița. Băiatul pe nume Dumitru Sancauțanu a decis să-și facă propriul motobloc mai comod. Ideea a fost pusă în aplicare într-o singură zi, iar în momentul când a ieșit din curtea casei cu moto-mașina toți vecinii au rămas cu gurile căscate. Dumitru a absolvit 9 clase la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, după care a urmat Școala Profesională din Ungheni, studiind acolo profesia de sudor. Tânărul ne-a povestit că năstrușnica idee i-a venit încă din armată. Acesta se gândea că atunci când se va întoarce acasă să încerce șă-și facă o motocicletă mai neobișnuită. La scurt timp după ce băiatul a ieșit în public cu invenția sa, încă 3 săteni i-au preluat ideea. Astfel la momentul actual 4 locuitori de aici circulă cu astfel de moto-mașini.

Iar acum 6 luni i-a venit o altă idee și anume cea de a înlocui remorca motoblocului cu jumătate de mașină. Fiind deținătorul a 3 automobile și având un motobloc, Dumitru s-a gândit că s-ar putea lipsi de una din mașinile vechi pentru a da viață unui transport mai comod, practic și econom cu scaune moi, uși și acoperis. Pârinții nu au fost împotrivă, ba chiar l-au încurajat, drept pentru care mama lui s-a și plimbat de nenumărate ori cu moto-mașina.

După cum ne-a mărturisit băiatul, datorită cursurilor de sudor și a firii sale inventive, timp de o zi a construit din două transporturi unul singur mai comod și ferit de soare. Băiatul ne-a mai precizat că motoblocul își poate căpăta oricând aspectul obișnuit. Datorită acestui detaliu, el spune că ar semăna cu o mașină decapotabilă. Pe timp de ploaie și soare poate fi acoperită și să fie comodă, iar pe timp de lucru se poate reveni la forma lui practică cu remorcă.

Dumitru a mărturisit că nu este supărat și nici deranjat că ideea lui a fost preluată. „Nu îi cunosc personal, i-am văzut prin sat. Chiar mă bucur câ invenția mea a stârnit atâta atenție, uneori deja devine prea deranjantă. De fiecare dată când ieșeam toți stăteau și mă pozau, acum mâcar nu mai pare atât de bizar, suntem mai mulți și nu mă fotografiază doar pe mine”, ne-a mai povestit Dumitru. La moment însă acesta nu are un post de muncă. Și-ar dori ca pe viitor să plece peste hotarele țării. Întrebat ce va face cu invenția sa dacă va pleca din țară, acesta ne-a răspuns că o va lăsa la muzeul satului.

