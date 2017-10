Interviul de azi e cu o corneșteancă, care iubește arta și este îndrăgostită de frumos. E vorba de Corina Hamureac, pe care am cunoscut-o la ULIM la Facultatea de Jurnalism și Comunicare Publică. O fire inteligentă și o tânără elegantă. Am fost foarte puțin timp colege, fiindcă Corina decise să urmeze Facultatea de Drept de la Universitatea din București. O bună perioadă de timp nu am știut una de alta, ca ulterior, datorită rețelelor sociale, să ne regăsim și aveam să aflu că ea are o afacere de succes în domeniul modei și anume acea a accesoriilor. Eșarfele „Coreli” – despre acest accesoriu este vorba – sunt deja un brand și mai multe persoane publice de la noi le poartă cu plăcere. Pentru ca unghenenii să o cunoască mai bine pe femeia care stă în spatele eșarfelor Coreli by HCV, i-am adresat câteva întrebări la care ea ne-a răspuns laconic și concis:

— De la început spune-mi cine e Corina Hamureac și cu ce se ocupă ea?

— Sunt un om simplu care crede doar în Dumnezeu. Sunt administratorul S.R.L. CORELI BY HCV, o afacere în domeniul modei. Ne-am lansat cu eșarfe.

— De ce anume eșarfe?

— Pentru că eșarfa este elementul-cheie care poate diversifica vestimentația. Chiar la o ținută banală de care te-ai săturat, adaugi o eșarfă și totul se va schimba. Stilul se învață ca și mersul pe bicicletă sau mersul pe pantofi cu toc, este o aptitudine care se învață prin exercițiu, urmând câteva reguli logice și de bun-simț, iar a te ști frumoasă și cu stil nu are nimic cu tendințele, cifrele de pe cântar sau din buletin, cantitatea hainelor din dulap sau prețul lor. Mai cred în puterea de transformare a hainelor când le completezi cu o eșarfă dacă dorești să fii remarcată.

— Prin ce sunt deosebite eșarfele marca S.R.L. CORELI BY HCV?

— Eșarfele pe care le creăm sunt unice, astfel pot fi purtate la mai multe stiluri vestimentare, de la sport până la cele mai sofisticate și elegante apariții. Din vest am primit tradiția purtării voalului. Dacă femeile musulmane sunt obligate să se acopere mereu, cele occidentale au libertatea, respectând tradiția, ca la un eveniment important (nuntă, botez sau înmormântare) să-și acopere capul cu un voal în culoarea potrivită evenimentului. Într-adevăr, eșarfele au rămas întotdeauna la modă, bazându-se pe clasicul look feminin.

— De ce ai ales meseria de designer, fiindcă știu că ai făcut studii în cu totul alt domeniu?

— Nu mă consider designer, iubesc arta și sunt îndrăgostită de frumos!

— Cât e de dificil să pui o afacere pe picioare în Moldova, în special în modă/fashion?

— Niciodată să nu asculți sfaturi, ele îți darâmă visurile. Munca trebuie să-ți fie unica prietenă.

— Ai de gând să extinzi afacerea și-n alte localități ale Moldovei sau chiar în străinătate?

— Îmi doresc să văd la gâtul fiecărui cetățean eșarfele Coreli și când voi merge pe stradă voi răsufla satisfăcută.

— Te văd foarte activă, când găsești timp și pentru a merge la evenimente mondene, și pentru a educa o adevărată domnișoară, și pentru afacerea ta?

— Fiecare zi mă motivează, copilul meu de 3 ani pe care încă îl alăptez îmi dă puteri, iar fiecare mulțumire a clienților mă face să mă trezesc și mai devreme.

— Ai o echipă mare în spate sau e mică, dar de nădejde?

— Cu echipa mea sunt severă la vorbă, dar ei stiu că sunt o persoană onestă și că țin mult la ei.

— La ce oră începe ziua unui designer și când se sfârșește ea?

— Copilul meu îmi face trezirea la 6.15. Seara, după ce adoarme, eu pot să-mi dedic timpul lecturii și meditării. Anume atunci, imaginația mă vizitează și creez eșarfele care le poartă oamenii. Deci, dorm foarte puțin. Vreau să menționez că de mică nu suportam să dorm la amiază.

— Care e motto-ul tău în viață?

— Tot ce-i scris în Biblie e motto-ul meu de viață.

— Ce te leagă de Ungheni?

— De Ungheni mă leagă copilăria mea, școala, pădurea, biblioteca și cimitirul, o mare parte din oamenii dragi pot să-i mai vizitez doar acolo.

— De la ce a pornit afacerea ta: de la un hobby sau de la faptul că ai văzut această necesitate pe piață?

— Necesitatea frumosului în viața de zi cu zi.

— De unde vine „CORELI”?

— Fetița mea poartă numele mamei mele – Eleonora. Eram pe un vârf de munte în Muntenegru la o mănăstire când mi-a venit această idee, am unit numele meu cu numele fetiței și s-a născut Coreli by HCV.

Apropo, de câte ori dormeam la bunicii mei mereu citeam „Unghiul” și revista „Săptămâna”. Ei se abonau în permanență la aceste două publicații. Acum îmi lipsesc bunicii și ziarul vostru. Mult succes!