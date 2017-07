Municipiul Ungheni are echipă de fotbal



De acum încolo, la toate competițiile sportive de fotbal, municipiul Ungheni va fi reprezentat de către Fotbal Club Municipal Ungheni (FCM Ungheni). Clubul va activa pe lângă instituția publică Stadionul municipal și a fost creată recent. De fapt, din componența noii echipe fac parte fotbaliștii din FC „Atila”, echipa câștigătoare a campionatului raional, sezonul 2017. Printre membrii echipei sunt și antreprenori, funcționari publici, contabili, angajați de la diferite întreprinderi din oraș.

Petru Langa, viceprimarul orașului, președintele Federației Raionale de Fotbal, spune că se dorește promovarea imaginii municipiului la nivel național și atragerea participării amatorilor de fotbal, a cetățenilor la evenimentele sportive organizate de Consiliul Municipal și primărie prin intermediul stadionului renovat. Echipa de fotbal va fi finanțată din bugetul local și din donațiile sponsorilor. Modul de gestionare a finanțărilor, precum și a donațiilor va fi coordonat cu autoritățile publice locale în mod transparent. Vitalie Barila, administratorul stadionul municipal, președintele clubului respectiv, menționează că echipa de fotbal, având un nou statut, s-a întâlnit pe terenul de joc de la Suceava, România cu FC Rădăuți. Meciul s-a încheiat cu scorul 4:3 în favoarea unghenenilor.

Dacă donatorii vor dori să fie aplicată pe tricoul echipei denumirea întreprinderii sau organizației pe care o reprezintă, aceasta va fi obligatoriu însoțită de stema sau drapelul municipiului Ungheni.

Consiliul Municipal a susținut financiar echipa. Pentru ca FCM Ungheni să participe în cadrul Campionatului Republicii Moldova la fotbal în Divizia B, ediția 2017, a desfășura cantonamentele și antrenamentele a alocat circa 200 de mii de lei.

